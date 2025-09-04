Ferrovial impulsa su cartera en EEUU con su primer gran contrato en Carolina del Sur con una autopista de 700 millones

Ferrovial refuerza su cartera en Estados Unidos con un contrato de relieve para el área de construcción. La compañía ha resultado adjudicataria del contrato para la ampliación y mejora de la autopista I-95 entre Carolina del Sur y Georgia. El importe del proyecto asciende a 825 millones de dólares (más de 700 millones de euros al cambio actual).

Ferrovial ha sido seleccionada por el Departamento de Transportes de Carolina del Sur para ejecutar el que se erige en el mayor contrato de obras del estado. La adjudicación contempla la modernización de 16 kilómetros en la autopista interestatal -el tramo abarca 1,6 kilómetros de la vía en Georgia hasta el norte de la carretera US 278 en Carolina del Sur- con la construcción de nuevos carriles y puentes. La iniciativa permitirá reducir la congestión del tráfico actual y posicionar a la infraestructura para soportar la creciente demanda prevista. Entre las actuaciones más relevantes figura la ejecución de un puente sobre el río Savannah.

El proyecto cuenta con financiación para su desarrollo de fondos estatales interestatales tanto de los departamentos de Transporte de Carolina del Sur y de Georgia. El calendario del contrato contempla que las obras se prolongarán hasta 2030.

Ferrovial ya ha trabajado en Carolina del Sur en el pasado. En 2023, su filial texana Webber entró en el estado con el contrato para la ampliación de la explanada de la zona de carga de mercancías y de su calzada de acceso del Aeropuerto Internacional de Greenville-Spartanburg.

El contrato para la I-95 da un nuevo impulso a la cartera de construcción de Ferrovial, que se sitúa en la actualidad en máximos históricos. El volumen de pedidos global del grupo cerró el primer semestre en 17.265 millones de euros, un 9,4% más que al cierre de 2024.

La compañía contabilizaba, además, contratos pre-adjudicados o pendientes del cierre comercial o financiero por cerca 2.700 millones de euros, entre los que se incluye el de Carolina del Sur, que este verano ha sido formalizado y cuyas obras ya han comenzado.

Ferrovial aumentó sus ventas en Construcción un 2,6% en los primeros seis meses con respecto a un año antes, hasta los 3.453 millones de euros, impulsadas fundamentalmente por Norteamérica, que ya copa el 35% del total. Las expectativas del grupo en la región son positivas por los contratos logrados sobre todo por Webber en los últimos años.