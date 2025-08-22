Correos, La Poste y DHL limitan los envíos a Estados Unidos

Correos suspenderá temporalmente la admisión de paquetes cuyo destino sea Estados Unidos o Puerto Rico y que tengan un valor comercial igual o inferior a 800 dólares (681,5 euros) desde el próximo lunes 25 de agosto ante el fin del régimen de 'minimis' y la entrada en vigor de nuevos aranceles. Según ha informado en un comunicado la empresa pública, el motivo estaría, en concreto, en el cambio de las normas aduaneras de Estados Unidos que elimina la exención del pago de aranceles que venía aplicándose a los envíos entrantes de bajo valor.

En consecuencia, Correos solo admitirá este tipo de envíos hasta el domingo 24 a las 23.59 horas. A partir del 29 de agosto, todos los envíos de mercancías que se dirijan Estados Unidos o Puerto Rico deberán pagar aranceles en una cuantía que variará en función del país de origen y del valor del producto, pero que se situarán entre 80 y 200 dólares por cada artículo (69 y 172 euros).

La situación obliga a Correos, al igual que a todos los operadores postales, como la alemana Deutsche Post DHL alemana o la francesa La Poste a modificar "sustancialmente" sus procesos, así como a aumentar los controles de los envíos para poder implementar los nuevos requisitos. Esto, avisan desde la empresa pública, impactará de manera "significativa" en la logística postal internacional y en los flujos de comercio electrónico.

Sin embargo, el envío de cartas y documentos sin valor comercial, de libros o los regalos enviados por particulares con un valor igual o inferior a 100 dólares (85,2 euros) se continuarán admitiendo y no se verán afectados en modo alguno.

En la misma línea que Correos, Deutsche Post DHL ha informado en un comunicado de que sólo puede enviar a Estados Unidos paquetes de particulares que pueden ser declarados como regalo y cuyo contenido tiene un valor de hasta 100 dólares. Estos envíos están más controlados que antes para evitar su uso comercial.

Los paquetes de particulares que superen este valor sólo pueden enviarse a partir del sábado a EE.UU. como un envío rápido, que es más caro, y lo mismo ocurrirá para los paquetes de empresas a partir del próximo martes. Como la mayoría de los paquetes que envían personas particulares a Estados Unidos tienen un valor inferior a 100 dólares, los clientes particulares de DHL no se verán muy afectados por los nuevos aranceles, tanto en EE.UU. y Puerto Rico. La Poste justificó la decisión por "los plazos extremamente cortos" para prepararse a los "nuevos procedimientos aduaneros" aprobados por Estados Unidos, que incluyen una tasa de un 15 % para los envíos procedentes de la Unión Europea, según indicó en un comunicado. Los servicios postales austríacos Österreichische Post, los belgas bpost, los noruegos Bring y los suecos-daneses Postnord también han informado de que van a limitar sus envíos de paquetes debido a los aranceles. DHL ha advertido, además, de un caos en la logística internacional como consecuencia de los aranceles, que según la compañía, están teniendo un impacto directo sobre el comercio internacional.