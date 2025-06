DHL prevé aumentar su presencia en España con logística farmacéutica y el e-commerce

El grupo logístico alemán DHL está inmerso en una búsqueda activa de nuevas localizaciones en España para invertir en almacenes dedicados al sector farmacéutico y aumentar así su presencia en el país, junto con las oportunidades que siguen surgiendo del comercio electrónico.

En una entrevista a Europa Press desde Dubái, donde la compañía ha presentado un plan de inversión de 500 millones de euros en la región de Oriente Medio, el consejero delegado de la división de Supply Chain (cadena de suministro) en la zona EMEA, Hendrik Venter, ha defendido que el mercado ibérico es "muy importante" para el grupo.

Una parte de los 2.000 millones de euros que DHL invertirá en todo el mundo en el sector de las ciencias de la vida y la salud irá a parar a España (Europa recibirá el 25% de esa cantidad), donde espera aumentar su capacidad de almacenaje de artículos vinculados al ámbito farmacéutico.

Hasta el 60% de la actividad de esta división logística de DHL (Supply Chain) repercute en su negocio de comercio electrónico, por lo que la compañía también espera que estas nuevas inversiones en naves preparadas específicamente para el sector científico repercuta en una mejora de su cuota de mercado en la entrega de paquetería.

Las últimas cifras oficiales disponibles, del año 2024, arrojaban una cuota para DHL del 8,6% en la entrega de paquetería de comercio electrónico en España, en cuarta posición por detrás de Correos, Seur y MRW, aunque DHL espera incrementar esta cifra gracias a sus nuevas inversiones en el país, tras haber subido desde la cuota del 5,7% de 2023.

Acuerdos

Además, la empresa está firmando acuerdos con startups para ayudarles en su proceso logístico, incluyendo importaciones y exportaciones, que buscan aprovechar la red global de DHL para impulsar sus ventas en todo el mundo.

"Ya tenemos muchos acuerdos de distribución firmados en España y algunas de esas startups ya no son pequeñas y siguen creciendo. Pero también tenemos varios clientes del e-commerce de Asia que usan nuestras instalaciones en la Península para distribuir su producto en el mercado ibérico", argumenta Venter.

El directivo recuerda que solo el 21% de los bienes que se producen en el mundo se venden en el mercado internacional, por lo que cree que hay muchas oportunidades para las empresas españolas de internacionalizar sus productos, sobre todo aprovechando su ubicación estratégica como hub entre América del Sur y el Norte de África con Europa Occidental.

"El mercado ibérico tiene ahora una gran oportunidad para fortalecer sus relaciones con América Latina, al igual que con el Norte de África. Es una gran puerta de entrada a Europa para Marruecos, donde la industria de la alimentación o la automovilística está creciendo", ha añadido.

Otras de las inversiones que DHL está haciendo en España pasan por las energías renovables para sus instalaciones, que a finales de este año serán todas neutras en emisiones de carbono, al mismo tiempo que sigue avanzando en la electrificación de su flota de vehículos.

Correos

Preguntado por sus competidores en España, especialmente por la pública Correos, el directivo rechaza hacer comentarios al respecto, si bien recuerda que dentro del grupo se encuentra la empresa postal alemana (Deutsche Post), que defiende que es "muy rentable y compatible" con el resto del sector.

Deutsche Post se privatizó a finales de la década de los 90 y adquirió posteriormente la por entonces empresa estadounidense DHL, por lo que siguió un camino muy distinto a la Correos española, que tiene como principal cometido la prestación de servicios públicos, sobre todo en el ámbito rural, así como mantener el empleo histórico de la empresa, lo que acarrea sucesivas pérdidas económicas.

"En Alemania hemos prestado el servicio postal y los demás tienen ahí un buen ejemplo de cómo hacerlo, pero diré que no es fácil, ya que es un juego de volumen y de escala. Si no tienes el volumen y no tienes la red y las capacidades, si no tienes la capacidad de hacer inversiones masivas en tecnología y transformación digital, no va a funcionar", ha concluido al respecto.