El gigante francés de los aparcamientos crecerá un 30% hasta 2030 en España y busca entrar en Portugal con compras

Indigo, uno de los mayores operadores de aparcamientos de Europa, prepara su salto a nuevas geografías. La compañía francesa que en España dirige, como consejero delegado, Álvaro Busca, ha iniciado la búsqueda activa de oportunidades, sobre todo a través de adquisiciones, para continuar reforzándose en España tras la compra de Parkia, por un lado, y para desembarcar en Portugal, por otro.

La empresa aborda este objetivo tras diseñar un nuevo plan estratégico 2025-2030 en el que se fija como meta incrementar el resultado bruto de explotación (ebitda) en un 30%.

Indigo se consolidó en 2024 como el tercer mayor operador de parkings de España al adquirir Parkia por unos 600 millones de euros. Una operación que, en palabras de Busca, permite al grupo que su red de aparcamientos, "de cara a las sinergias, a competir, a poder relacionarnos de forma distinta con ayuntamientos y Administraciones, se multiplica por dos".

No en vano, Indigo ha más que duplicado su exposición geográfica en España, al aumentar su presencia de 25 ciudades a 60. Además, en términos económicos la compañía también ha doblado su tamaño. "En 2025 obtendremos más de 130 millones de ingresos y más de 71 millones de ebitda, y tenemos un total, a día de hoy, de 175 contratos que equivalen a 80.000 plazas de off street y 110.000 de on street", subraya.

Antes de la compra de Parkia, Indigo tenía en España 97 contratos diversificados entre concesiones, propiedades y gestión a terceros (arrendamientos y prestaciones). Parkia ha aportado fundamentalmente concesiones y propiedad. De este modo, "el corazón de la compañía ahora es la parte de las concesiones, que suponen más del 50%", subraya el directivo. Asimismo, cuenta con 17 activos en propiedad, que "son los que más nos gustan porque nos dan más libertad para hacer más cosas sin las restricciones de un pliego y ser, por tanto, más creativos". A ello se añaden los contratos con terceros que "dan el sustrato a la compañía para conformar los grandes números", explica Busca.

El director general destaca la "exitosa" integración de Parkia en el grupo. En diciembre cerró la venta a Telpark del aparcamiento de Marbella que obligó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El proceso culminará previsiblemente este mismo año con la unión de las marcas, de manera que quedará únicamente la de Indigo.

Para la compra de Parkia, Indigo acometió una ampliación de capital. Sus accionistas principales son las firmas francesas Crédit Agricole Assurances (49,41%) y Vauban (34,49%) y la alemana MEAG (14,92%). El grupo, no obstante, se financia habitualmente con bonos corporativos. "Son bonos que a su vez son verdes porque su coste está ligado a la reducción de emisiones de CO2 y al número de cargadores eléctricos que instalamos", recalca el primer ejecutivo de la compañía en España.

El plan estratégico de Indigo, bautizado como GO 2030, recoge "las palancas que van a mover a la compañía a nivel global y a nivel país en los próximos cinco años". El objetivo de ebitda es común para el grupo y para la filial española, con un incremento acumulado del 30%.

Desde el punto de vista global, Busca remarca que "hay una apuesta muy fuerte por Europa", donde el grupo está presente en siete países (también en Canadá, Colombia y Brasil). "La apuesta es más fuerte porque tenemos un negocio infra mucho más entendible; con una cartera como la nuestra con más de 38 años de vida pendiente, es fácil explicarle a un accionista o a un inversor para los bonos qué es lo que tienes detrás", expone. "En cambio -agrega, en América son contratos de tres, cuatro, cinco años, y dependes más de la parte de desarrollo de negocio".

La palanca digital

Busca y su equipo definieron en febrero el plan específico para España. La empresa prevé "continuar con el crecimiento tanto orgánico como inorgánico en off street". Asimismo, en on street pretende "potenciar lo que tenemos actualmente, sabiendo que hay una buena transferencia de conocimiento en el grupo, de forma que lo que hacen otros países nos lo podemos traer aquí, como Francia y Bélgica, que son nuestros mayores aliados en Europa".

Otra pata de crecimiento es la digital, con un peso cada vez mayor en los ingresos y, también, en el servicio al cliente. La firma también está enfocada a "otros usos que se le pueden dar a los aparcamientos que no son el negocio clásico", como son los puntos de recarga para vehículos eléctricos, hubs de servicios de última milla o flotas de vehículos. "Ahora estamos viendo un aparcamiento en París donde de tres plantas vamos a pasar a dos para aumentar el galibo del aparcamiento y convertirlo en un centro logístico", ejemplifica.

"Somos muy activos porque el futuro de la movilidad es retador. Hoy el sector tanto en Europa como en España tiene buenas cifras de crecimiento, pero no es menos cierto que tienes políticas de movilidad, más o menos acertadas o más o menos bien comunicadas, que te llevan a que en la ciudad se estén produciendo cambios. Si tu no te adaptas, otros se adaptarán por ti", advierte.

El grupo apuesta decididamente por crecer en puntos de recarga. Ahora bien, frente a lo que ocurre en Bélgica, donde "va como un tiro y se ve como una palanca clave para ganar cuota de mercado", o incluso en Francia, "en España aunque cada vez hay más puntos de recarga, la demanda es escasa". Busca insta a las autoridades a promover más incentivos al vehículo eléctrico. Indigo cuenta con 680 cargadores en España y tiene "vocación de seguir creciendo" y llegar a 1.000 en 2030. Ahora bien, lo hará con un modelo distinto, en el que "queremos desarrollarlos nosotros mismos".

Tras comprar Parkia, Indigo está abierta al crecimiento inorgánico con nuevas adquisiciones. En el ámbito orgánico, trabaja para sumar nuevas concesiones y también con propuestas para explotar activos de terceros a través de arrendamiento o gestión remota. "La escalera de desarrollo de negocio se construye así: primero quiero comprar, si no arrendar, si no prestación de servicios, sino la gestión remota y si no hablamos en seis meses. Hay operaciones que van saltando de un escalón a otro", relata. Para 2025, Busca conviene que "será un año de contratos privados más que de licitaciones".

En el terreno de las compras, Indigo aguarda los movimientos que pueda tomar en los próximos meses Macquarie con Telpark y rastrea todas las oportunidades. "Estamos mirando todas las operaciones", asegura Busca. Y no sólo en España, porque uno de los objetivos que se ha marcado para el corto plazo es aterrizar en Portugal. "Estamos mirando para entrar con la compra de algún activo", anuncia. En el foco figuran aparcamientos puntuales y también plataformas.