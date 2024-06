Ardian y PIF reformulan su oferta por Heathrow y allanan la salida de Ferrovial

Nueva oferta por Heathrow que empuja a favor de la operación salida de Ferrovial del aeropuerto londinense, uno de los más grandes de Europa por capacidad y volumen de pasajeros. El fondo francés Ardian y el soberano saudí PIF han reformulado su oferta original y comprarán finalmente el 37% de FGP Topco Ltd., compañía matriz de Heathrow Airport Holdings. La nueva propuesta llega tras cumplir con los derechos de acompañamiento (tag-along right) que algunos accionistas habían reclamado tras conocer el acuerdo de la compañía española y que habían complicado las opciones de venta de la compañía presidida por Rafael del Pino.

De acuerdo a un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "las partes han estado trabajando en diferentes opciones para satisfacer la condición de que las Acciones Acompañadas sean vendidas junto a la participación de Ferrovial". En relación con la búsqueda de dichas opciones, añaden en su escrito al regulador bursátil, Ardian y PIF han hecho una nueva oferta para adquirir acciones representativas del 37,62% del capital social de FGP Topco por 3.259 millones de libras (3.866 millones de euros al cambio actual).

Las condiciones, sin embargo, son distintas a las acordadas en noviembre del pasado año, cuando Ferrovial anunció que había llegado un acuerdo para desprenderse de toda su participación (25%). Ahora, la nueva oferta ha sido aceptada por la compañía española y por ciertos accionistas acompañantes -sin identificar- y, como resultado de ello, se ha alcanzado un acuerdo por el que se venderán una parte de sus títulos, si bien Ferrovial permanecerá como accionista con el 5,25% del capital social.

Así, Ardian y PIF tendrán acciones representativas del 22,6% y del 15%, respectivamente, a través de vehículos separados. Por su parte, Ferrovial y los accionistas acompañantes sumarán un 10% en conjunto de la sociedad cabecera de Heathrow.

La tercera novedad es el precio acordado, que cae ligeramente. La valoración del 100% de Heathrow en el acuerdo original noviembre del pasado año era de 9.470 millones de libras esterlinas. Hoy, cinco meses después y tras varios meses de incertidumbre, la tasación asciende a algo más de a 8.600 millones.

Dificultades

La transacción todavía está sujeta al cumplimiento de los derechos de adquisición preferente (right of first offer) y de los otros derechos de acompañamiento total que aún pueden ser ejercitados por los restantes accionistas de FGP Topco. En el mercado se ha apuntado a que los propietarios que habían sacudido los planes de Ferrovial eran el fondo de pensiones británico Universities Superannuation Scheme (10%), el canadiense CDPQ (12,62%) y el fondo soberano singapurense GIC (11,2%).

Todo ello, unido a que la operación también está sujeta al cumplimiento de las condiciones regulatorias que sean de aplicación, ha llevado a Ferrovial a advertir que "no existe certeza de que la transacción acordada vaya a cerrarse".

Alternativas

Los derechos de acompañamiento de algunos accionistas de Heathrow han llevado a Ferrovial, Ardian y PIF a analizar distintos escenarios. Uno de ellos era buscar una suerte de aliado que comprase más acciones que las circunscritas a la participación de la empresa española. En este sentido apareció Mubadala.

El fondo soberano de Abu Dabi conocido en España por ser uno de los propietarios de Cepsa y recientemente por haber adquirido parte del negocio de Tubacex recibió la invitación de Ardian para sumarse a su propuesta conjunta de compra con PIF por el aeropuerto londinense, según apuntó Bloomberg.