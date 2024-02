Mubadala explora entrar en Heathrow y allanar la salida de Ferrovial

Crece el interés por Heathrow y la esperanza por desbloquear la operación salida que Ferrovial activó el pasado año. Mudabala, el fondo soberano de Abu Dabi conocido en España por ser uno de los propietarios de Cepsa, ha recibido la invitación de Ardian para sumarse a su propuesta conjunta de compra con PIF por el aeropuerto londinense, según Bloomberg. La transacción ahora mismo está en una encrucijada por la decisión de venta de Ferrovial para vender su participación del 25% y la reacción de parte de sus socios de ejercer también su derecho de venta por otro 35%.

La situación supone un nuevo avance después de que la compañía española anunciara en noviembre la venta del 25% de su participación al fondo de Arabia Saudí PIF y al francés Ardian por 2.368 millones de libras (2.750 millones de euros al cambio actual) y se encontrase con un contratiempo, con la activación de la cláusula de acompañamiento (tag-along right) por parte de otros accionistas de Heathrow para desprenderse también de su participación.

Esta situación ha provocado que el coste de la operación se haya encarecido, hasta alcanzar un valor cercano a los 6.600 millones de euros. Por ese motivo la irrupción de Mubadala se contempla como una solución a desencallar este entuerto, si bien la agencia de noticias estadounidense matiza que las "deliberaciones están en curso y no se han llegado a acuerdos" y "Mubadala aún no ha tomado una decisión final sobre la inversión y podría decidir no seguir adelante con la adquisición".

Hay que recordar que, al margen de Ferrovial, existe un largo listado de accionistas en el aeropuerto: Qatar Investment Authority (20%), Caisse de dépôt et placement du Québec (12,62%), GIC (11,2%), Australian Retirement Trust (11,18%), China Investment Corporation (10%) y Universities Superannuation Scheme (10%).

Preocupación en Reino Unido

De materializarse esta operación, los países del Golfo Pérsico ampliarían su dominio sobre este activo, pues a la participación de Mubadala habría que sumar la de PIF y la autoridad de inversiones de Qatar. La decisión de Ferrovial de vender su 25% a PIF había suscitado preocupación entre distintos representantes de Reino Unido, según recogió el medio Travel Mole.