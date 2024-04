España debe multiplicar por 21 los puntos de recarga en 12 años

La película Regreso al futuro predijo que en el año 2015 los cielos estarían llenos de coches voladores. Casi 10 años después de aquella fecha en la que desembarcaron Doc y Marty McFly, la predicción no parece estar ni cerca de cumplirse, aunque la realidad es que los coches sí han vivido una gran transformación. Y es que ni los guionistas de Regreso al futuro podían imaginar que en la actualidad los coches podrían alimentarse a través de un enchufe.

España cerró 2023 con cerca de 340.000 turismos eléctricos, lo que supone una cuota de mercado del 1,3% frente al 34% de los diésel y el 60,3% de los gasolina. Unos datos que sitúan al país a la cola de Europa. La realidad es que para poder incrementar el parque de vehículos eléctricos es necesario realizar una importante inversión en las infraestructuras de recarga. Según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a cierre del año pasado España contaba con 29.301 puntos de recarga, el 24% en Cataluña, después de haber sumado 11.173 nuevos entre enero y diciembre de 2023. Además, hay que sumar otros 7.728 que están instalados, pero todavía no están operativos.

Estas cifras están todavía lejos de los objetivos impuestos por la Unión Europea. De hecho, para cumplir con la normativa se debería haber cerrado el año con 45.063 puntos de recarga, mientras que el objetivo para este 2024 es superar los 63.422, lo que supondría duplicar las infraestructuras actuales. Aunque el salto importante debe darse más a largo plazo. Y es que el Marco 2030 de Energía y Clima y el Objetivo 55 (Fit for 55) establece que en 2035 España debe alcanzar los 613.017 puntos de recarga. Esto significa multiplicar por 21 la infraestructura actual.

"Los datos de recarga este año son positivos. Sin embargo, no estamos yendo al ritmo que deberíamos. Nos hemos quedado muy lejos de esos 45.000 puntos de recarga marcados para lograr los objetivos del PNIEC para 2030 y este año la exigencia aumenta hasta los 64.000, dos veces la red actual. El despliegue de puntos de recarga interurbanos lleva más tiempo que el deseado y, si no aceleramos y resolvemos la falta de coordinación y gobernanza, el binomio mercado-infraestructura se desacopla. Por eso hay que acelerar y fijar objetivos vinculantes no a 2030, sino ya para 2024, 2025 y así año tras año", señala José López-Tafall, director general de Anfac.

Esta meta no podrá alcanzarse si no va de la mano con un importante aumento de la inversión. En 2023 se invirtieron 330 millones de euros, lo que supone un 50% más que en el año anterior, según datos de Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). Una cantidad que se muestra insuficiente sobre todo si se compara con la situación que se vive en el resto de países de la Unión Europa. Es más, España ocupa las últimas posiciones del ranking. Cerró 2023 con una valoración de 6,7 puntos sobre 100 en el indicador de infraestructura de recarga, lo que representa un aumento de 2,8 puntos según el Barómetro de electromovilidad de Anfac. Un crecimiento mínimo que sitúa al país muy lejos del ritmo de desarrollo de la media europea que anota un crecimiento de 4,8 puntos, hasta alcanzar una valoración total de 14,4 puntos.

En concreto, la Unión Europea subvencionará con 22,5 millones un proyecto del Grupo Easycharger para el despliegue de 125 estaciones de recarga con 1.002 puntos de recarga rápida de acceso público de, al menos, 150 kilovatios (kW) cada uno y con 125 conexiones a la red con un mínimo de 600 kilovoltiamperios (kVA). Todas las estaciones utilizarán electricidad certificada de origen 100% renovable e incluirán paneles fotovoltaicos. Además, Aena recibirá otros casi 4 millones de euros para instalar 836 puntos de recarga –60 cargadores simples y 388 dobles– en 37 aeropuertos españoles.

A esto hay que sumar que el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico de batería (Perte VEC III) va a destinar una partida presupuestaria "ampliar la red de puntos de recarga", tal y como destacó durante su presentación Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo.