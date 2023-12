UBS invertirá en más infraestructuras en España tras vender su autovía a Abertis

El Fondo de Infraestructuras de UBS planea nuevas inversiones en España en un horizonte próximo después de haber acordado la venta de su principal activo en el país, la Autovía del Camino, a Abertis. La concesionaria confirmó ayer la adquisición del 100% de la concesión de la autovía A-12 entre Pamplona y Logroño, como adelantó este diario. El importe de la transacción no se ha revelado, aunque en el mercado estimaban un valor, deuda incluida, próximo a los 400 millones de euros.

La venta de Autovía del Camino forma parte de la rotación natural de activos de UBS AM Real Estate and Private Markets (UBS AM REPMs) en sus Fondos, tras seis años de gestión activa del proyecto. El fondo del banco suizo compró en 2017 a RREEF Pan-European Infrastructure Fund, un vehículo de Deutsche Bank la concesión de la carretera, gestionada bajo un modelo de peaje en sombra, por cerca de 450 millones de euros.

Borja de Luis, Head of Origination and Execution Europe de UBS AM REPM, asegura que "la propuesta de Abertis proporcionará a Autovía del Camino el apoyo necesario durante el resto del periodo de concesión". Asimismo, incide en que "seguimos apostando por jugar un papel activo en el mercado español con nuestra presencia local".

Tras esta desinversión, UBS AM REPM Infrastructure strategies continuará invirtiendo en España. Gracias a su presencia local en Madrid desde 2017 y a su extensa red, UBS Asset Management "ha adquirido experiencia y acceso a las oportunidades de inversión más atractivas del mercado", detallaba el comunicado de Abertis remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes para anunciar la operación de la Autovía del Camino. Como demuestran algunas de las operaciones anunciadas recientemente, UBS AM REPM sigue centrándose activamente en los sectores de infraestructuras digitales y transición energética, con un pipeline claramente definido de oportunidades atractivas en España y Europa.

UBS AM lanzó en 2020 su tercer fondo para infraestructuras, Archmore International Infrastructure Fund III (AIIF III), con un objetivo de 1.000 millones de dólares. Además de la transición energética y los activos digitales, el sector de transporte también interesa a la firma, aunque las oportunidades son más escasas. En la Autovía del Camino invirtió a través de su segundo fondo especializado, AIIF II.