La danesa ISS crece en España con la compra del grupo extremeño de servicios de limpieza Fissa

El gigante danés de los servicios ISS reforzará su posición en España con la adquisición de Fissa Finalidad Social, empresa con sede en Extremadura pero con presencia en prácticamente todo el territorio nacional. Ambas compañías han llegado a un acuerdo que está pendiente de ratificarse con las aprobaciones y autorizaciones habituales en este tipo de transacciones, incluida la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

ISS es uno de los mayores grupos del mundo en el ámbito de los servicios, con el foco en limpieza, mantenimiento, catering y otros auxiliares como seguridad. El grupo danés cuenta con una trayectoria en España de 30 años, en los que ha sustentado su crecimiento tanto orgánica como inorgánicamente a través de la adquisición de empresas.

Meses atrás, de hecho, ISS exploró con interés la compra del negocio de Facilities de Sacyr, aunque finalmente se descolgó del proceso. En 2021, de acuerdo con sus últimas cuentas anuales disponibles, ISS Facility Services obtuvo unos ingresos de 600,2 millones de euros (+4,1% con respecto a 2020), con unas pérdidas de 3,7 millones, frente a los 43,47 millones de números rojos del ejercicio anterior.

Fissa registró una cifra de negocios de 97,18 millones de euros en 2021 tras registrar un incremento del 9,8% con respecto a 2020

Grupo Fissa, firma que tiene casi 50 años de vida, está especializada en los servicios de limpieza -convencional, industrial, en centros sanitarios, etc.-, área principal de actividad de ISS, si bien también presta otros servicios vinculados al facility management. Según consta en el informe anual de 2021, Fissa registró una cifra de negocios de 97,18 millones de euros, tras registrar un incremento del 9,8% con respecto a 2020. El beneficio neto, por el contrario, se contrajo desde 5,95 millones en 2020 a 3,47 millones en 2021.

Fissa, que cuenta con 25 delegaciones en el territorio nacional y más de 6.000 empleados, está controlada con participaciones minoritarias por varios de los empresarios que fundaron la compañía y varios directivos, entre los que se incluye el presidente, Manuel Carnero, el consejero delegado, Gonzalo Mateos, el director general, Pedro Reguero, o los vocales Francisco Sánchez Bonomí y Miguel Ruiz Herrera. Los términos del acuerdo de compraventa se mantienen confidenciales por el momento.

Fissa no ha respondido a las preguntas de este diario, mientras que ISS señala que "está estudiando diferentes posibilidades de crecimiento en el mercado español, con el objetivo de reforzar su liderazgo en diferentes segmentos de actividad". "Por política de empresa -añade-, la compañía no comenta posibles fusiones, actividades de venta y adquisición o procesos empresariales internos, sobre las que no está en disposición de facilitar ningún detalle al tratarse de procesos sometidos a una estricta confidencialidad". "En caso de poderse confirmar definitivamente algún acuerdo, se informará adecuadamente", remata.