Andalucía acapara el 10% de las licitaciones de obra pública desiertas en España

Andalucía acaparó 32 de las 318 licitaciones desiertas en toda España identificadas por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en el primer trimestre de 202. Las empresas renunciaron en la comunidad a contratos por valor de 24,8 millones de euros, precio de licitación de las obras no iniciadas ante la incapacidad de las empresas de asumir los sobrecostes. En Extremadura fueron 84,6 millones de euros de Extremadura, aunque el dato de esta comunidad se ha visto muy influenciada por la parálisis de un gran proyecto, el trasvase de tres ríos, valorado en casi 75 millones, siempre según datos de los constructores.

En Andalucía hay cuatro obras desiertas que superan el millón de euros en las licitaciones. El proyecto más oneroso está en Granada y suma 11,1 millones de euros. Se trata del contrato de obras de demolición, urbanización y edificación de 122 viviendas de VPO, locales, trasteros y plazas de aparcamientos en la localidad granadina.

También aparecen obras de ampliación en la línea Huelva-Sevilla y la demolición del edificio del antiguo mercado de abastos para la construcción de la Casa de la Juventud y la planta de aparcamientos en Alcalá de Guadaira (Sevilla), ambas valoradas en 2,5 millones. Igualmente, la obra de 16 viviendas protegidas y zonas comunes en Hornachuelos (Córdoba) suma 1,2 millones.

El 5% del total

Con datos de 2022 recogidos por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), referidos a todo el ejercicio 2022, un 5% de las obras se quedaron sin adjudicar, lo que supone en términos económicos que se han dejado de invertir casi 240 millones de euros (un 182% más con respecto a 2021), siendo Cádiz la provincia más afectada, seguida de Sevilla y Málaga. El importe de las adjudicaciones repuntó el año pasado un 23% con respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 3.434,6 millones de euros. Es el segundo año consecutivo de crecimiento.

CNC ha reclamado a los partidos políticos un compromiso de cara al adelanto electoral con un sistema para reequilibrar los precios de los contratos, tal y como ha trasladado por carta a los principales grupos parlamentarios. A juicio de CNC, resulta imprescindible actualizar los precios de los proyectos y evitar que se liciten contratos que finalmente quedan desiertos por no reflejar la realidad del mercado, lo que amenaza la ejecución de obras fundamentales para la transformación económica, social, medioambiental y digital de España; y podría disparar las disoluciones y los concursos de acreedores de constructoras.

Se pide una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público

La patronal alerta de que los sobrecostes y las fluctuaciones en los precios que soportan las constructoras pueden paralizar el sector, lo que terminaría frenando el crecimiento económico y la creación de empleo, pues la construcción canalizará en torno a 7 de cada 10 euros de los fondos europeos.

Por ello, CNC urge a modificar la Ley de Contratos del Sector Público para que, matizando la Ley de desindexación de la economía española, se incluya un sistema de reequilibrio económico en contratos públicos, dándole estabilidad y evitando parches o soluciones extraordinarias que a la larga no solucionan estos problemas, que también podrían resolverse desde las corporaciones locales.

Silencio administrativo

Tras las recientes elecciones municipales y autonómicas, la patronal revela a los nuevos equipos de Gobierno que las constructoras han constatado que muchos ayuntamientos o diputaciones son la administración más negligente a la hora de aplicar el Real Decreto 03/2022, puesto que no actualizan los precios y abusan del silencio administrativo.

Según el presidente de CNC, Pedro Fernández Alén, "nuestro sector requiere estabilidad y certidumbre para no desperdiciar los fondos europeos y lograr los objetivos del Plan de Recuperación. Por ello, esperamos que el problema de los sobrecostes que sufren las constructoras forme parte de la agenda política de cara a las próximas elecciones. No obstante, muchas de las obras financiadas por los fondos NextGenerationEU pertenecen al ámbito autonómico y local, y no han podido iniciarse ante la falta de sensibilidad de ayuntamientos y comunidades. Por ello, los nuevos gobiernos autonómicos y municipales tienen que saber que aplicar la revisión de precios es imprescindible para ejecutar los fondos europeos y evitar la parálisis de un sector determinante para la economía, el empleo y el bienestar de los ciudadanos".