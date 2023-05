Las ingenierías se hartan del Gobierno: Tecniberia rompe con Ineco y Tragsatec por competencia desleal

Tecniberia, la patronal del sector de la ingeniería y consultoría, ha decidido que las firmas públicas Ineco y Tragsatec dejen de pertenecer a la organización tras décadas de relación, según indican fuentes conocedoras. La junta directiva de la asociación ha aprobado la salida de ambas compañías como consecuencia de la, a su juicio, competencia desleal que ejercen con el sector privado. Su marcha se hará efectiva "en breve".

La organización que preside Joan Franco, no obstante, negocia con Ineco y Tragsatec para establecer un nuevo modelo de relación, instrumentado a través de un Memorando de Entendimiento (MoU).

Ineco forma parte de Tecniberia desde la década de los años 70 y Tragsatec, la ingeniería del Grupo Tragsa, desde la de los 80. Como medios propios de la Administración General del Estado, ambas compañías son receptoras de contratos a través de encargos por razón de urgencia, emergencia o seguridad pública. El sector privado ha denunciado históricamente que en muchas ocasiones los encargos -antiguas encomiendas de gestión- a estas empresas no encuentran justificación en los motivos referidos, ocasionando un grave deterioro para el tejido empresarial de la ingeniería y la consultoría. En el pasado organizaciones como Fidex, ya desaparecida, alzaron la voz, al igual que más recientemente lo ha hecho CIES, creada en 2021 y muy crítica con Ineco.

La situación se ha agudizado en los últimos años y, muy especialmente, con la llegada de los fondos europeos Next Generation. De acuerdo con cálculos del sector privado, Ineco ha resultado adjudicataria de alrededor del 70% de los contratos de ingeniería ligados al Plan de Recuperación de la Unión Europea. En 2021, Ineco y Tragsa obtuvieron contratos a dedo por cerca de 850 millones de euros, con un alza del 27% con respecto a 2020.

Los encargos a Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes, son objeto de las mayores críticas por parte del sector privado. No sólo por la competencia desleal que, en su opinión, ejercita en el mercado nacional, sino también fuera de España, donde es habitual que las ingenierías españolas se enfrenten con la pública. Desde Ineco sostienen que "en uno de cada tres proyectos internacionales vamos con empresas españolas". "Colaboramos con un montón de empresas llevando la ingeniería española por el mundo y vamos a seguir haciéndolo", abundan.

Tecniberia está hablando desde hace meses con el Gobierno sobre la problemática que vive el sector y sobre la posibilidad de que Ineco y Tragsatec abandonen la patronal. Una medida que ha encontrado la oposición del Ejecutivo, según señalan fuentes conocedoras. Desde Ineco aseguran que no hay una notificación oficial sobre el final de su adhesión a Tecniberia, aunque sí admiten que ambas instituciones tienen previsto mantener una reunión el próximo 24 de mayo para analizar la propuesta de MoU remitida por la patronal. Un encuentro que tuvieron el pasado jueves Tecniberia y Tragsa, adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tecniberia quiere que la salida de Ineco y Tragsatec sea amistosa y que el MoU fije una nueva relación bilateral por la que seguirán colaborando, de manera que, entre otras cuestiones, las ingenierías públicas serán invitadas a participar en la negociación del convenio laboral.

Tragsa mira nuevos escenarios

Desde Tragsa inciden en que la relación con Tecniberia, "estable y eficiente desde hace muchos años, nunca ha dejado de ser fluida y cordial. No hay razón para pensar que no vaya a continuar siendo así. Son numerosos los ejemplos de sinergias y de resultados útiles para la ingeniería fruto de esa relación durante las últimas décadas".

"Desde hace algún tiempo, con prudencia y desde la franqueza y discreción, ambas partes buscan nuevos escenarios de colaboración todavía más óptimos que los pasados, que superen cualquier encasillamiento, y que pongan en evidencia una relación de bilateralidad más estrecha y coordinada que la derivada de una simple adhesión formal", reconocen de la empresa que preside Jesús Casas.

"Se trata de entender que ambas instituciones tienen la responsabilidad de ser referentes en materia de ingeniería en España, en un momento en que además, la ingeniería está abocada a dar un salto adelante y a avanzar hacia un cambio de paradigma. Se trata de acotar por tanto el alcance de una relación sinérgica en el ámbito de la ingeniería, separando de la relación las cuestiones propias del ámbito empresarial privado, que en múltiples ocasiones centra el debate entre los miembros de Tecniberia, y en las que Grupo Trgsa, entidad pública volcada exclusivamente en su condición medio propio instrumental de las administraciones públicas , obviamente no puede, no debe, y no quiere interferir", explica.

"Las alternativas de relación que se están manejando, en un estado de análisis ciertamente ya muy avanzando, permitirán establecer un nuevo marco de colaboración en el que ambas instituciones seguirán aportando juntas lo mejor de cada una, en aras de seguir apostando por una ingeniería de alto nivel en España", agregan desde Tragsa. "Se pretende dejar a un lado las diferencias entre los intereses empresariales de lo privado y lo público, intereses legítimos en cada caso pero que no deben interferir en el interés general, máxime en un momento en que están en juego unos recursos públicos determinantes para la economía española , en donde todas las entidades, y las empresas públicas obviamente, están absolutamente comprometidas", añade.

"El nuevo modelo se aprobará pronto, dado que se está tratando de avanzar desde la confianza mutua y la seguridad jurídica , asumiendo la responsabilidad que ambas instituciones tienen, y con la voluntad de que el resultado sea útil al conjunto del sector empresarial español, público y privado, y al desarrollo de la ingeniería en España", apostilla.