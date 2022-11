La paradoja de WeWork: dispara sus ingresos y los nuevos clientes mientras arrastra pérdidas millonarias

Tres años después de su polémico desplome, WeWork sigue presentando batalla. La compañía de coworking se ha visto beneficiada por la inflación y el teletrabajo, los cuales han cambiado por completo las prioridades de las grandes empresas, que apuestan por ser "más ágiles" con sus carteras inmobiliarias corporativas. Un impulso que se ha traducido en unos ingresos de 817 millones de dólares en el tercer trimestre del año -un 24% más que en el mismo periodo de 2021-, pero que no compensan las pérdidas millonarias que arrastra desde 2018.

Entre julio y septiembre, la cartera inmobiliaria de WeWork en todo el mundo estuvo compuesta 801 ubicaciones en 39 países, con aproximadamente 928.000 escritorios y 671.000 afiliaciones físicas, lo que equivale a un 72% de ocupación física y a un aumento del 23% de las afiliaciones físicas con respecto a los mismos meses de 2021.

No obstante, sigue sin ser rentable. En el tercer trimestre de 2022, éstas ascendieron a 629 millones de dólares y Sandeep Mathrani, CEO de WeWork, espera acaben el año superando los 500 millones de dólares. Desde 2018, la empresa ha perdido más de 12.000 millones de dólares, según recoge The New York Times. En un intento por reducir gastos, la compañía fundada por Adam Neumann ha anunciado el cierre de 40 oficinas de "bajo rendimiento" en EEUU, reduciendo así en casi un 5% su oferta de escritorios.

De cara al cuarto trimestre del año, WeWork espera ingresar entre 870 millones y 890 millones de dólares, lo que supondría un incremento de entre el 16% y el 20% con respecto al mismo periodo de 2021. Sin embargo, la compañía ha rebajado sus estimaciones para el cómputo global de 2022 debido al crecimiento más lento de los previsto en sus operaciones en EEUU y Japón, así como el impacto del cierre de oficinas y las fluctuaciones de algunas divisas, según la nota de prensa. De esta manera, sus cálculos han pasado de los 3.400-3.500 millones de dólares a oscilar entre los 3.350 millones y los 3.370 millones de dólares, según el comunicado de prensa difundido por la empresa.

WeWork saltó a la fama en la década pasada por su filosofía basada en "cambiar el mundo", no en ganar dinero o alquilar espacios de oficina. En 2019, la empresa se encontraba en su apogeo, con una valoración estratosférica de 47.000 millones de dólares y planes de salir a bolsa. Sin embargo, la publicación de la verdadera situación financiera de la compañía y la desastrosa gestión de su CEO, Adam Neumann, hicieron que, en tan solo 33 días, la salida a bolsa se cancelara, su valoración se desplomara un 70% y su Neumann fuera destituido.

La empresa de coworking hizo su debut en bolsa en 2021 por 9.000 millones de dólares, menos del 20% de su valoración antes de la debacle. Adam Neumann, por su parte, ha vuelto recientemente a la carga con Flow, una startup valorada en 1.000 millones que todavía no existe. Por el momento, se sabe que está centrada en el sector inmobiliario y que su lanzamiento está previsto para 2023.

SoftBank y sus inversiones

SoftBank quizás debería replantearse sus elecciones. En 2018, el grupo japonés se hizo con el 80% de WeWork, comprometiéndose a invertir un total de 6.500 millones de dólares. Aunque desde entonces ha reducido su participación, sus inyecciones de capital siguen siendo las mantienen a flote a la compañía de coworking.

WeWork no es la única inversión desafortunada que ha acometido el conglomerado fundado por Masayoshi Son en los últimos años. Y es que SoftBank también tiene una participación de 100 millones de dólares en FTX, la plataforma de criptomonedas -fundada y dirigida por Sam Bankman-Fried- que acaba de declararse oficialmente en bancarrota tras no conseguir financiación para cerrar el 'agujero' de 8.000 millones de dólares en sus cuentas.

En total, las pérdidas de la cartera de inversiones del grupo japonés ascienden a 9.600 millones de dólares en el tercer trimestre del año. Aún así, ha obtenido un beneficio neto de 20.890 millones de dólares entre julio y septiembre de 2022.