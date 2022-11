El juzgado declara el concurso de 28 sociedades de Abengoa y abre 15 días de puja para su venta

El juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla ha acordado declarar en concurso conexo a 28 sociedades mercantiles del grupo Abengoa. En el auto, el magistrado Jesús Ginés Gabaldón Codesido explica que los concursos tendrán la consideración de voluntario y conexo tramitándose de forma coordinada con EY como administrador concursal (el mismo despacho que ya llevó el concurso de la matriz Abengoa SA, y que lleva su liquidación). Así mismo se da por presentada la oferta vinculante para comprar activos del grupo de Urbas y concede el plazo de quince días para audiencia de los representantes de los trabajadores y que los acreedores personados puedan formular observaciones a la propuesta y que "cualquier interesado pueda presentar alternativa", lo que en la práctica abre una puja por los activos.

Cuando presentó la solicitud de concurso a finales de octubre, el grupo incluyó la oferta de Urbas como su preferida. Según se explicó a los trabajadores "compromete el mantenimiento de la mayoría de actividad que viene desarrollando la compañía en los sectores de Agua y Energía, Innovación, Transmisión e Infraestructuras y Operación y Mantenimiento" e "incluye en el perímetro definido las participaciones de nuestras sociedades en Argentina, Chile y Brasil".

El auto indica que la oferta "se presenta como una y sobre una única unidad productiva, entendiendo por tal el conjunto de elementos de las diferentes sociedades mencionados en aquella, pese a que no obstante formar parte de un mismo grupo, se trata de personas jurídicas, sociedades, diferentes, que no obstante la declaración conjunta ello no supone sea un único concurso, son tantos como deudores, sociedades, sino la declaración conjunta y tramitación coordinada de los concursos de las sociedades).

Así que el juez requiere al oferente "para que señale de forma precisa, individualizando por sociedades, deudores, concursados, el perímetro en cada sociedad de la oferta, esto es, la unidad productiva de cada sociedad que se comprende en la oferta global aportada con la solicitud".

Prácticamente todas las sociedades que ahora se declaran en concurso estaban en preconcurso desde el verano, en una medida defensiva para protegerlas.

Las sociedades

Las sociedades para las que se declara concurso son: ABENGOA ABENEWCO 1, S.A.U., ABENGOA AGUA, S.A., INSTALACIONES INABENSA, S.A., ABENER ENERGIA S.A., ABENGOA OPERATION AND MAINTENANCE, S.A.U., NEGOCIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A., CONSTRUCCIONES Y DEPURACIONES, S.A., ABEINSA ASSET MANAGEMENT, S.L., ABENGOA INNOVACION, S.A., ABENGOA BIOENERGIA, S.A., ABEINSA ENGINEERING, S.L., ABEINSA BUSINESS DEVELOPMENT, S.A., ABEINSA EPC, S.A., ABENGOA CONCESSIONS, S.L., A3T HOLDCO ESPAÑA,S.A., ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A., ABENGOA GREENBRIDGE, S.A.U., ASA IBEROAMERICA, S.L., SIMOSA SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN, S.A., ABENGOA BIOENERGÍA INVERSIONES, S.A., ABENGOA SOLAR INTERNACIONAL, S.A., SOUTH AFRICA SOLAR INVESTMENTS, S.L., ABENGOA ABENEWCO 2, S.A.U., ABENGOA ABENEWCO 2 BIS, S.A.U., EUROPEA DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS, S.A.U., ABEINSA INVERSIONES LATAM, S.L., ABENGOA OM ATACAMA CSP, S.A.U., ABENGOA WATER AGADIR, S.L.U., ABENGOA WATER INTERNATIONAL, S.L.U.

El juzgado llama a los acreedores de cada concursada para que pongan en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.