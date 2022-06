Acciona confirma que negocia comprar The Blue Circle para entrar en energía en Asia

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha confirmado este jueves que negocia su entrada a través de su filial Acciona Energía en Asia. Para ello, ultima la adquisición de la promotora de desarrollos renovables The Blue Circle (TBC), como adelantó este diario el pasado 3 de junio. El empresario ha eludido explicitar que se trata de esta compañía, pero fuentes al tanto del proceso han ratificado la negociación entre ambas sociedades. Entrecanales ha otorgado un 80% de probabilidades a que la operación fructifique y ha precisado que habrá noticias al respecto previsiblemente en las próximas dos semanas.

TBC es una empresa con sede en Singapur que desarrolla en la actualidad una cartera de parques eólicos, la mayoría en fase de desarrollo, de más de 2.600 megavatios (MW) distribuidos en países como Filipinas, Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar e Indonesia.

"La rentabilidad de las renovables, históricamente y especialmente después de las reformas de 2012, ha quedado absolutamente bajo mínimos"

Esta es la adquisición más avanzada en la que trabaja Acciona en la actualidad y con ella se posicionaría como un gran desarrollador de energías renovables en el continente asiático, donde ya tiene presencia a través de sus negocios de infraestructuras y agua.

En una rueda de prensa posterior a la junta general de accionistas, Entrecanales ha pedido al Gobierno que las energías renovables queden exentas del nuevo impuesto especial a las eléctricas que prepara el Ejecutivo. Lo arguyó porque "la rentabilidad de las renovables, históricamente y especialmente después de las reformas de 2012, ha quedado absolutamente bajo mínimos" y, además, "por un interés de atracción de inversión". Como había referido en su discurso durante la asamblea, ha recalcado que "hay que invertir cientos de miles de millones en el mundo en el cambio de modelo energético y dónde se inviertan va a ser el resultado de dos principales variables, la estabilidad regulatoria y el atractivo de rentabilidad".

El primer ejecutivo de Acciona ha asegurado desconocer si este impuesto afectará a las renovables, de las que dijo que "desde los años 90 que empezamos, la rentabilidad ha estado por debajo del 4%-3%". "Si lo que queremos es mandar un mensaje de incentivador y de instalador de renovables a gran escala y de modificación de los sistemas de generación, creo que los mensajes fiscales también son importantes", ha incidido. Se ha referido, en esta línea, a las caídas en bolsa de las empresas del sector, incluida Acciona Energía: "los inversores no son de piedra y los cambios regulatorios de cierta recurrencia crean mucha incertidumbre en el universo de inversores, lo que acaba trasladándose a la acción".

Entrecanales ha ratificado la decisión avanzada en marzo de que Acciona no venderá este año una participación adicional de Acciona Energía, de la que colocó en su salida a bolsa en julio de 2021 el 17,25% del capital. Ha reiterado que tiene un nivel de deuda de grupo "muy bajo", por lo no tienen necesidad. "Vender ahora no me gusta por definición, y sin necesitarlo, menos", ha subrayado. De hecho, ha afirmado que no tienen ninguna desinversión en marcha en estos momentos. Tampoco la división de Servicios, en torno a la que el año pasado hubo conversaciones para fusionarla con Ferrovial. "No hay necesidad de vender nada", ha repetido.

200 millones en Extremadura

Entrecanales anunció, por otro lado, que la gestora del grupo, Bestinver, prepara el lanzamiento de un fondo de inversión especializado en el negocio inmobiliario, tal y como hizo hace un año y medio con el de infraestructuras.

Respecto al desarrollo de la fábrica de baterías en Extremadura para la que se ha aliado con la china Envision, cuya aprobación está aún pendiente, Acciona invertirá más de 200 millones de euros en la instalación de placas fotovoltaicas por 300 MW, que se suman a los alrededor de 900 millones que requerirá la planta en su conjunto. En cuanto al nuevo vehículo eléctrico de Silence, iniciará su comercialización a finales de año.

Entrecanales aseguró ayer que Acciona mantiene todas las expectativas oficiales declaradas en la presentación a analistas en febrero de 2022, consistentes en un objetivo de inversiones de 1.900 millones de euros y un crecimiento del resultado bruto de explotación (ebitda) a doble dígito -superior al 10%-. Asimismo, el presidente ha confirmado la estrategia de mantener una "política de remuneración al accionistas prudentemente alcista".

Acciona ha celebrado su junta anual de accionistas en el Edificio Ombú, cuya inauguración tuvo lugar al término de la asamblea con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Reformado por el arquitecto Norman Foster, la compañía adquirió el inmueble por 23 millones de euros y ha dedicado más del doble de esta cantidad a su reforma. El plan es alquilarlo próximamente.