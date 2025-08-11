Esseco retira la opa sobre Ercros por las condiciones de la CNMC

Esseco renuncia a comprar Ercros. Tres semanas después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) notificase sus condiciones a la firma italiana para autorizar la opa lanzada hace un año, el grupo ha decidido retirarse al considerar que la adquisición ya no era tan ventajosa como había creído en el momento de iniciar la operación. La química catalana queda así a la espera de que Bondalti siga adelante con sus intenciones, que queda como único candidato.

A través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Esseco hizo oficial su retirada del procedimiento. La empresa ha tomado la decisión después de que la resolución de la CNMC se haya vuelto firme con la decisión del Ministerio de Economía de no elevarla al Consejo de Ministros.

El organismo le impuso dos condiciones: rescindir su contrato con el grupo coreano UNID para comprar o importar hidróxido de potasio y carbonato de potasio a España y la prohibición de negociar condiciones de exclusividad con los distribuidores de ambos productos.

Las medidas estaban vigentes por un periodo de cinco años "para evitar que se dificulte el acceso a dichos distribuidores por parte de los competidores que asuman el contrato con el grupo coreano UNID", sostenía la entidad que preside Cani Fernández.

Ya desde el momento de presentar su oferta, Esseco avisó de que estaba supeditada a que no existieran condiciones de competencia, por lo que se guardo el as -que finalmente ha utilizado- de dar marcha atrás en caso de una intervención de la CNMC. Cuando el regulador decidió enviar la concentración a fase II -con un análisis en profundidad- ya se temió que pudiera implementar remedies a la compra.