Indra comprará el desarrollo de drones de Aertec para su nueva división de armamento

Operación de calado en la industria de Defensa andaluza: Indra comprará el negocio de drones de la malagueña Aertec, una operación que se espera que se anuncie de forma oficial la semana que viene y con la que el gigante de Defensa en España reforzará su nueva división de armamento, denominada Weapons & Ammunition. Aertec se refería a sus drones como "los UAS de tecnología española más avanzados en su clase",.

La empresa fundada en 1997 por los ingenieros Antonio Gómez-Guillamón y Vicente Padilla -nietos ambos de un pionero de la aeronáutica en España, el general Félix Gómez-Guillamón- y que facturó unos 50 millones, acometió en 2024 una reorganización orgánica que reflejó el foco que estaban poniendo en su desarrollo de drones: creó la filial Aertec Defence & Aerial Systems, a la que transfirió conocimiento, contratos y clientes para cubrir el mercado europeo e internacional en sistemas aéreos no tripulados de altas prestaciones y las tecnologías de los sistemas autónomos en el ámbito dual. La firma oficial de las escrituras en notaría tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, en Málaga.

La nueva compañía tiene su sede social en Málaga TechPark, aunque su Centro de Desarrollos y Línea de Ensamblaje Final (FAL) está en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Sevilla, Aerópolis. Estas instalaciones han sido ampliadas y ya están plenamente operativas para aumentar la producción de los UAS Tarsis. El año pasado estudiaba nueva ubicación en Galicia para el desarrollo de casos de uso civiles como Salvamento Marítimo, la lucha contra incendios y observación medioambiental de sus drones.

Los Sistemas Tarsis cuentan con tecnología ATOL (Automatic Take Off and Landing) y un completo sistema de guiado, navegación y control, basado en desarrollos propios de Aertec. Integran además otras patentes y desarrollos de la empresa en comunicaciones seguras, integración de armamento, designación de blancos por láser, enlace satelital de respaldo, sensores duales y multiespectrales o cargas útiles de comunicaciones o aplicaciones de apoyo a emergencias.

Los Tarsis Istar (Inteligencia, Vigilancia, Localización de Objetivos y Reconocimiento), son UAS clase I de alta gama, tácticos ligeros, con capacidad de integración de carga útil hasta 15 kgs y autonomía de vuelo hasta 12 horas, lo que los habilita múltiples configuraciones y adaptabilidad a entornos operativos muy exigentes.

La versión W con capacidad de carga útil de hasta 30 kgs, y de integración de misiles FOX de 3 kgs, producto de la misma compañía, se encuentran actualmente en fase de desarrollo en colaboración con el Ministerio de Defensa.

Andalucía

La compra de la división de drones de Aertec encaja con las intenciones de la compañía, que ha puesto mucho foco en Andalucía. Recientemente anunció inversiones de 80 millones de euros en Andalucía, centrados en torno a la Base Logística de Córdoba pero también en industria inteligente, ciberseguridad, sistemas electrónicos para aeronaves y capacidades de producción e ingeniería.

En los últimos años ha incorporado al grupo empresas andaluzas punteras como Deuser, especializada en la digitalización industrial, y más recientemente Clue, que desarrolla algunos de los equipos electrónicos para aeronaves más avanzados del mundo.

Más gasto militar

La compra del negocio de drones de Aertec, adelantada por el diario 'Expansión' y que Europa Press ha confirmado con distintas fuentes del mercado, encaja con la intención de Indra de hacer crecer su negocio de defensa al calor del incremento del gasto militar en España y en Europa en general debido al contexto geopolítico actual.

Este pasado miércoles, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, adelantó que la semana que viene se anunciará una operación y, aunque no dio más detalles al respecto, todo apunta a que se trata de la compra de la división de drones de Aertec, una adquisición de la que todavía no ha trascendido el importe.

Asimismo, cabe recordar que en la junta de accionistas de Indra celebrada a finales del pasado junio la compañía reveló la creación de la división Weapons & Ammunition, que estará centrada en capacidades de guiado, en sistemas no tripulados y de energía dirigida, así como en sistemas antidrón y de autodefensa en plataformas (como vehículos blindados, por ejemplo).

"El mercado de armamento está adquiriendo una relevancia estratégica significativa, como se ha demostrado en el conflicto de Ucrania, donde se estima un gasto superior a 11.000 millones de euros en consumibles como drones", resaltó en su intervención en la junta de accionistas el presidente de Indra, Ángel Escribano.

"En este mercado existe una alta dependencia exterior y, en el caso de España, es necesario un líder industrial consolidado en determinados segmentos. Con la creación de Indra Weapon & Ammunition aspiramos a construir una oferta de alto valor tecnológico", añadió.

Blindados

En blindados militarres hubo movimientos sin éxito en torno a Santa Bárbara, que tiene una planta en Sevilla, aunque se espera que la semana que viene confirme la compra por 3,6 millones de euros de 'El Tallerón', la planta de calderería pesada de Duro Felguera en Gijón que Indra reconvertirá para fabricar en ella vehículos blindados.

Además, esta misma semana, De los Mozos recalcó que Indra participará de forma directa o indirecta en la compra de la división de vehículos blindados del grupo italiano Iveco (Iveco Defence Vehicles).