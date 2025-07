Silicon Valley desembarca en el Ejército de EEUU: Trump recluta a directivos de Palantir, OpenAI y Meta para un nuevo 'destacamento' de I+D

Cuatro ejecutivos de Silicon Valley se han alistado en el Ejército de Estados Unidos para integrar el Destacamento 201. Este nuevo cuerpo tiene como objetivo "fusionar la experiencia tecnológica de vanguardia con la innovación militar", según indica en un comunicado oficial el Ejército. Los cuatro reclutas son altos directivos de Meta, OpenAI y Palantir que ocupan responsabilidades tecnológicas y de I+D al frente de las multinacionales. Las funciones que desempañarán no están claras, pero mantendrán su relación actual en las compañías mientras ayudan al Pentágono.

Al servicio de su majestad el dólar

El proyecto del Destacamento 201, cuyo nombre es un guiño a un protocolo de HTTP, fue ideado durante la Administración Biden, pero ha sido el actual inquilino de la Casa Blanca quien le ha dado el último impulso. Un día antes del desfile militar por el cumpleaños de Trump, los cuatro ejecutivos juraron el cargo como tenientes coronel del Ejército de Estados Unidos, saltándose el servicio de reclutamiento ordinario de las Fuerzas Armadas.

Los nuevos miembros del régimen castrense son los directores tecnológicos (CTO) de Palantir y Meta, Shyam Sankar y Andrew Boswortz; el director de Producto (CPO) de OpenAI, Kevin Weil, y el exdirector de investigación y asesor tecnológico de esta última, Bob McGrew.

Durante años Silicon Valley mantuvo la distancia con la industria militar, pero en los últimos tiempos han progresivamente relajado su posición con respecto a las Fuerzas Armadas. OpenAI, por ejemplo cambió el año pasado su política antimilitarista para aliarse con Anduril y desplegar tecnologías de inteligencia artificial en el Ejército de EEUU. Detrás se encuentran multimillonarios acuerdos y un inquilino en la Casa Blanca sin miramientos en mezclar los negocios y el Estado.

Las funciones de estos cuatro directivos, que en todo momento han asegurado que mantendrán sus puestos empresariales, no están claras. Las declaraciones del Ejército y los medios norteamericanos hablan de implementar la inteligencia artificial y mecanismos de innovación como si fuera una especie de consultora interna dentro de las Fuerzas Armadas.

Compras a Silicon Valley

El proyecto del Destacamento 201 fue iniciado por Bryant Parmeter en abril de 2023. Parmeter, que fue ejecutivo de Walmart, ha desarrollado a lo largo programas de reclutamiento y mejora en áreas como los reservistas y los veteranos de guerra. El objetivo es que los cuatro directivos recién alistados sirvan de primera cohorte hasta que se conforme completamente el programa, que previsiblemente añadirá a más ejecutivos de Silicon Valley.

Según The Wall Street Journal, los ejecutivos de Palantir, Meta y OpenAI han firmado un compromiso de anticorrupción en el que declaran que sus acciones en el 201 no pueden suponerles un beneficio económico. No obstante, en un país que se ha acostumbrado a desdibujar la línea entre lo privado y lo público (solo hay que ver al presidente de EEUU vendiendo coches Tesla en la Casa Blanca hace unos meses), la confianza de dicho contrato es dudosa.

Cabe la posibilidad de que estos militares-consultores aconsejen más compras a firmas tecnológicas como Palantir, de la cual un tercio de sus ingresos provienen del Departamento de Defensa. En cualquier caso, la frontera entre la élite tecnológica y el alto mando militar se ha desdibujado con el nuevo Destacamento 201.