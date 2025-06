Indra se alía en defensa con la empresa belga Intersoft y confirma el interés por Iveco Defence

Indra Group ha firmado un acuerdo de colaboración con la empresa belga Intersoft Electronics para reforzar su posición en el mercado europeo de sistemas antidrón (C-UAS) y radares militares. El consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, ha firmado el acuerdo con su homólogo en esta compañía, Luc Swieten, en el estand de Indra en el la feria de defensa Paris Air Show.

Ambas empresas explorarán la posibilidad de trasladar parte de la producción a la planta de fabricación flamenca de Intersoft. Este movimiento permitiría ofrecer un soporte más ágil y cercano a los clientes europeos, además de reforzar la presencia local y la cooperación con la industria europea, según explica la tecnológica española en un comunicado.

Intersoft Electronics tiene más de cuarenta años de experiencia en el suministro de componentes tecnológicos y en la prestación de servicios de mantenimiento y gestión del ciclo de vida de sistemas de radar para las Fuerzas Armadas de Bélgica, Países Bajos y otros países de Europa Central y del Norte. Indra es también uno de los principales proveedores mundiales de radares y sistemas antidrón. Sus sistemas están operativos en varios países y respaldados por tecnología radar de vanguardia. Indra ha exportado sus radares a los cinco continentes y se ha consolidado como proveedor clave para la OTAN y las fuerzas armadas más avanzadas de Europa. En la feria, Indra ha firmado también una alianza con la empresa tecnológica india Axiscades para colaborar en la producción de soluciones para el mercado aeroespacial y de la defensa.

De los Mozos ha confirmado por otro lado, en un encuentro con medios de comunicación, que la empresa está trabajando para estar "directa o indirectamente asociado" para participar en la compra de la italiana Iveco Defence. El directivo ha respondido así a una noticia publicada el pasado sábado por este periódico sobre la propuesta hecha por la compañía al consorcio integrado por la italiana Leonardo y la alemana Rheinmetall para comprar juntos esta división de vehículos blindados.

Oferta indicativa

Un mes antes se había anunciado que Indra había presentado una oferta indicativa, no vinculante, para adquirir este fabricante italiano, uno de los proveedores de referencia en España del Ministerio de Defensa. De los Mozos ha comparecido junto al presidente de Indra, Ángel Escribano, quien ha apuntado, sobre este asunto, que la tecnológica tiene "posibilidades" de estar en este proyecto, que aún está en una parte "incipiente de valoración de ofertas". "No podemos compartir más información porque no la tenemos y tampoco es el momento", ha zanjado Escribano, que sí ha añadido que está "en la carrera por intentar hacerlo" y que "se verá la opción definitiva". "Hace años, era imposible pensar que Indra estuviera" en una adquisición de este tipo, ha apostillado de los Mozos.

En este contexto, preguntado por la posible fusión con Escribano Mechanical & Engineering, propiedad al 50 % del presidente de Indra, Ángel Escribano, y de su hermano Javier, también consejero de la tecnológica española, De los Mozos ha sido también muy claro. "El problema es que se apellida Escribano", ha zanjado, afirmando que próximamente acudirá al consejo de administración a informar sobre este proyecto, sobre el que está convencido que "es un buen negocio para Indra".