Petronor invertirá 20 millones en una planta para fabricar áridos sintéticos en el Puerto de Bilbao

Petronor, filial de Repsol, y la británica O.C.O Technology invertirán 20 millones de euros en construir en el Puerto de Bilbao la primera planta en Europa continental para fabricar áridos sintéticos, un árido calizo manufacturado que reemplaza al natural de cantera y además captura CO 2 de la atmósfera. En un comunicado, han detallado que la planta cuenta ya con todas las autorizaciones y las obras comenzarán en el segundo semestre de este año. En principio, está prevista su puesta en marcha a primeros de 2026.

Esta será la primera planta en Europa continental que fabricará áridos sintéticos que capturan CO 2 en su proceso de producción y durante su vida útil. Para la puesta en marcha se utilizará CO 2 capturado, como el que proviene de la refinería de Petronor, y mediante la tecnología de O.C.O. se hará reaccionar químicamente el CO 2 con residuos procedentes de la incineración de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

El producto que se obtiene son áridos negativos en carbono que se emplearán como materia prima en el sector de la construcción para baldosas, bloques de construcción, mortero u hormigón no estructural, entre otros.

Según ha destacado Petronor, están generando un producto árido manufacturado que en definitiva sustituye al árido de cantera convencional, con el "consecuente beneficio" de evitar la explotación de áridos en cantera fomentando el mantenimiento del paisaje y la economía circular al utilizar como materia prima residuos cuyo destino era el vertedero.

Ello, según ha apuntado, se consigue gracias a su alianza tecnológica con O.C.O Technology, donde, con su tecnología patentada de Carbonatación Acelerada (ACT), se genera valor a partir de los residuos producidos por la sociedad transformándolos en materiales que son empleados en la construcción gracias al uso del CO 2 capturado en procesos industriales o de la atmósfera.

Apuesta por la economía circular

O.C.O es actualmente una de las pocas empresas en el Reino Unido que cuenta con la aprobación de la Agencia de Medio Ambiente para el "fin de los residuos", clasificando el agregado terminado como un "producto".

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha destacado que la planta es, una vez más, "ejemplo del compromiso de la refinería vasca con el objetivo de una descarbonización asentada en la innovación y cooperación tecnológica". "Seguimos el camino emprendido con proyectos reales y nuestra apuesta, en este caso por la economía circular y los nuevos materiales orientados a la reducción de CO2. Estamos en un camino largo, cuyo final exige ilusión y esfuerzo uniendo industria y tecnología e impulsando proyectos tractores para hacer de la descarbonización una idea fuerza de humanidad inclusiva", ha manifestado.

Por su parte, el director ejecutivo de O.C.O Technology, Steve Greig, ha destacado que es un "hito enormemente importante" para la empresa y ha mostrado su satifacción por su "estrecha colaboración" con su socio europeo Petronor. "Este desarrollo marca una serie de novedades para O.C.O. Será nuestra primera instalación de fabricación de agregados y captura de carbono a gran escala en Europa y nuestra primera empresa conjunta con la formación de Biscay Eco Aggregates S.L. (BEA)", ha añadido.