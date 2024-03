Cosentino gana otra juicio por los casos de silicosis tras ser condenada en Vigo

Cosentino vuelve a ganar otro juicio por los casos de silicosis entre sus trabajadores Tras ser condenado en Vigo, el presidente de la compañía, Francisco Martínez-Cosentino, es absuelto de una denuncia por la enfermedad contraída por ocho trabajadores de la marmolería Novogranit de Vizcaya. La justicia ya dio la razón a la organización con sede en Almería en otros seis procedimientos emprendidos por empleados de otras geografías, aunque en este caso sí percibe "cierta imprudencia"

La sentencia emitida por el juzgado de lo Penal número 5 de Bilbao absuelve a Martínez-Cosentino de la silicosis contraída por estos trabajadores. Se le acusaba de seis delitos de lesiones por imprudencia grave y un delito contra los trabajadores pero el magistrado se remitió a otra sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao en 2016 que ya era absolutoria.

Junto al dirigente también quedaron absueltos tres directivos de Novogranit y dos ejecutivos de la distribuidora Levantina.

Según la magistrada Arantzazu Otiñano, los hechos no pueden calificarse de imprudencia grave ni menos grave, los dos tipos contemplados en el actual Código Penal. La Audiencia Provincial de Vizcaya confirmó la sentencia de 2016 un año después y dijo que la imprudencia era calificada de leve. La juez no homologa la imprudencia leve con la menos grave, por lo que no puede ser condenado penalmente.

Así, admite que se tardó en informar de los riesgos de trabajar con las marcas Silestone -formada por sustancias que incluyen sílice cristalina, cancerígena-, sí se terminó por advertir de los peligros que conllevaba. Se hizo a partir de 2009. Dice que se cumplía con la normativa existente en el momento de los hechos, cuando se conocía el riesgo de la generación de polvo, pero no el riesgo de corte de este material.

Tras conocer el fallo judicial, Cosentino expresó "su satisfacción con esta decisión de la Justicia que confirma que siempre ha actuado de forma prudente, poniendo a disposición de sus clientes información para la adecuada elaboración de sus productos".

Cabe recordar que la empresa indemnizó en 2019 a estos empleados con un pago conjunto de casi 760.000 euros "en concepto de resarcimiento por lesiones y daños padecidos" y para que los acusados desistieran de exigirle responsabilidades penales y se concentrasen en Novogranit. La Fiscalía sí prosiguió con la acusación.

Siete juicios a favor de Cosentino

Se trata así de la séptima sentencia favorable para la compañía familiar, que llega después de que el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo sí le considerase culpable y su presidente aceptase una condena de seis meses y tres días de prisión y una indemnización de 1,1 millones de euros por cinco delitos de lesiones graves por imprudencia grave.

La compañía defendió el año pasado que el caso gallego no era extrapolable a otros procedimientos. "Contempla la asunción de responsabilidad por información técnica insuficiente que habría afectado exclusivamente a cinco operarios de una marmolería concreta, sin tener un alcance general", dijo.

No obstante, estalló en el momento en el que la empresa analizaba su salida a bolsa, para la que había contratado a JP Morgan y Goldman Sachs. El horizonte judicial, con más de cien denuncias, era uno de los grandes obstáculos que afrontaba.