La Generalitat propone un Perte de 8.100 millones para la industria gestionado por las autonomías

La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha presentado este lunes una propuesta de Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) para empresas industriales dotado con 8.100 millones de euros y gestionado por las comunidades autónomas. Este importe es del 5% del total de Next Generation que han llegado a España.

En rueda de prensa, Mas ha explicado que los fondos provendrían de las convocatorias industriales realizadas por el Estado que han quedado desiertas y los procedentes de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sin asignar.

Y es que, según los cálculos de la administración catalana, el 72% de las convocatorias de industria realizadas por el Estado han quedado desiertas (por valor de 2.539 millones sobre un total de 3.504), frente a un porcentaje que es del 31% en el total de las convocatorias (por 4.240 millones), y la Generalitat atribuye este fracaso a que las ayudas estatales están "mal diseñadas" y realizadas de forma homogénea y no adaptada a cada territorio.

Según su propuesta, los fondos territorializados se destinarían a convocatorias de ayudas a fondo perdido para "fortalecer la industria" y se dividirían en tres grandes líneas: innovación, inversión y nueva producción. El cálculo de la Generalitat es que, teniendo en cuenta el peso de la industria catalana en el total estatal (del 22,5%), Cataluña debería recibir 1.820 millones.

"Frustración" empresarial

Mas ha asegurado que hay "frustración" entre las empresas por las dificultades a la hora de poder pedir y recibir los fondos Next Generation.

Ha señalado que el tejido industrial pide "eficacia" en la gestión de los fondos para financiar inversiones y que los fondos europeos, textualmente, pueden generar mucho más impacto del que tienen ahora mismo.

"Desde el Govern queremos aportar soluciones, queremos que los recursos lleguen a las empresas, queremos que el sector industrial sea la punta de lanza" de la economía catalana, ha añadido, según informa Europa Press.

Mas ha apuntado que "ya ha pasado suficiente tiempo para decir que la distribución de los recursos no está funcionando como debería" y ha alertado de que existe el riesgo de que no haya tiempo para aprovechar la oportunidad que, según ella, ofrecen los Next Generation.

La Generalitat hará llegar la propuesta de creación de este PERTE Territorial tanto al nuevo ministro de Industria, Jordi Hereu, como a la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, y a la persona que la sustituya cuando ésta se incorpore al Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Sobredemanda de ayudas autonómicas

La consejera, acompañada por el secretario de Fondos Europeos, Miquel Puig, y por el director general de Fondos Europeos, Aleix Cubells, ha asegurado que las convocatorias catalanas relacionadas con la industria lanzadas desde 2021 y hechas con recursos propios de la Generalitat han tenido sobredemanda, con un 188% de fondos concedidos.

Mas ha reprochado también que de los 3.484 millones de euros que los diferentes ministerios han transferido a los diferentes departamentos de la Generalitat a través de conferencias sectoriales no se ha asignado ni un euro para política industrial, y todo ello a pesar de que se trata de una competencia "compartida", ha lamentado.

"No somos perfectos", ha asegurado Puig en referencia a la gestión catalana de los fondos europeos, pero ha subrayado que si el ministerio pone 3.504 millones a disposición de la industria "lo lógico habría sido que las convocatorias de la Generalitat -de mucho menos importe- se hubieran cerrado sin demanda", pero ha sucedido al revés, ha apuntado, algo "preocupante", informa Efe.

Puig ha denunciado que la gestión de los fondos europeos por parte del Estado está marcada por un "enorme hermetismo" y ha alertado del riesgo de que una gran parte de fondos europeos destinados a la industria se quede sin asignar, porque el plazo para hacerlo vence en agosto de 2026.

"El Estado ha recibido este dinero y se ha comprometido a asignarlo. Nosotros ofrecemos hacernos cargo de la parte alícuota de ese compromiso", ha añadido Puig.

La convocatoria Activa Financiación, dirigida a la industria, y dotada con unos 235 millones, es uno de estos ejemplos de convocatorias con bajísima asignación de fondos, ya que solo ha repartido 19,7 millones, según estimaciones de la Generalitat, que presenta un grado de inejecución del total de fondos fondos europeos que se le asignan en torno al 14%.