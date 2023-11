Acerinox retoma su 'día del inversor' un lustro después en Alemania

Después de Nueva York y Cádiz, Acerinox traslada su día del inversor a Düsseldorf (Alemania). La cotizada española realizará el 29 y 30 de noviembre el Capital Markets Day un lustro después en casa de VDM Metals, la compañía alemana adquirida en 2020 justo con el estallido del coronavirus. La reunión con los mercados se produce precisamente cuando la organización debe dar a conocer su nuevo plan estratégico.

Si bien no está confirmado que el plan estratégico se presente en territorio germano, sí es obvio que a lo largo de los dos días de sesiones se deberán dar a conocer las líneas maestras sobre las que pivotará el futuro de la compañía dirigida por Bernardo Velázquez. De no detallarlo, la firma española no podrá demorarse mucho, pues el plan Excellence 360 presentado en 2019 tenía vigencia hasta este 2023.

Todavía sin conocer los planteamientos de la empresa, la dinámica parece clara, más vistos la diferencia de los costes energéticos entre España y Estados Unidos, inferiores. Su fábrica de Kentucky (North American Stainless, NAS) supone ya el 50% de la facturación y más del 60% del beneficio del grupo.

Y aunque no puso fecha a la cifra, Velázquez ya reveló su ambición en una entrevista concedida hace unos meses a elEconomista.es: un Ebitda de 1.000 millones de euros. La firma aspira a lograrlo con el acercamiento de las cadenas de suministro y a pesar de las ventas subvencionadas de los grupos chinos, que en la última década han pasado del 10% al 60% de la producción mundial.

Acerinox compensa parte de la caída del acero con la aportación de VDM Metals

Acerinox, además, presentará a los mercados las instalaciones de VDM Metals, que ejercerá como anfitrión, tras haber llevado a los inversores a la planta de NASen Kentucky o a sus instalaciones de Campo de Gibraltar (Cádiz).

Lo hará precisamente en un momento en el que el negocio de las aleaciones de VDM ayuda a resistir a Acerinox la caída generalizada de la industria del acero. En las cuentas del primer semestre de 2023, la compañía sufrió un descenso del 33% de las ventas –de 4.237 millones a 2.846 millones- y un 56% del Ebitda –de 880 millones a 388 millones- en su actividad principal, que se vio parcialmente compensado con la actividad de la división de aleaciones: sus ventas subieron el 18% -de los 584 millones a los 692 millones- y el Ebitda creció el 17% -de los 65 millones a los 76 millones de euros-.

"Con VDM Metals ha habido un acierto pleno, batió récord de producción el año pasado", celebraba Velázquez el pasado mes de marzo. en la misma conversación con este medio. Y añadía: "Como compañía global VDM tiene 13.000 clientes, de los que 5.000 son clientes activos, de proyectos muy específicos, que siempre dejan mayor margen".

Acerinox presenta este viernes resultados

Antes de la cita alemana, Acerinox presenta este viernes sus resultados. Lo hará en un contexto muy diferente al de hace un año, con la demanda de acero en caída, principalmente en Europa, tras dos años extraordinarios después del coronavirus.

Según el consenso de Bloomberg, la compañía registrará en el tercer trimestre unas ventas de 1.558 millones frente a los 2.175 millones del periodo comparable de 2022. El Ebitda caerá también desde los 241 millones hasta los 151 millones, auguran.