The Fitzgerald incorpora el pago con criptomonedas

elEconomista Madrid

The Fitzgerald Burger Company, la cadena de hamburgueserías fundada por los hermanos valencianos Mario y Carlos Gelabert y propiedad al 50% de Tastia Group, ha anunciado que incorporará el pago mediante criptomonedas en los 16 restaurantes de la firma en España.

The Fitzgerald llevará a cabo este proyecto de la mano de Criptan, una plataforma que permite aceptar pagos en criptomonedas desde cualquier lugar del mundo, ofreciendo facilidades para las empresas en el momento de recibir el pago en euros directamente en su cuenta bancaria. Gracias a este acuerdo, The Fitzgerald admitirá el pago en Bitcoins.

La cadena avanza en su compromiso por sumarse a las nuevas tendencias de consumo, y se posiciona como una de las firmas pioneras en el sector de la restauración, en contar con este nuevo sistema de pago digital, situándose a la vanguardia de la tecnología para ofrecer nuevas soluciones que brinden la mejor experiencia de sus clientes.

Así, a través de la APP de Criptan, sus clientes podrán operar de una manera sencilla, rápida e intuitiva a la hora de realizar el pago en el restaurante, para ello solo tendrán que escanear un código QR que les llevara directamente a la pasarela de pago, para confirmar y finalizar la transacción. Este nuevo servicio estará disponible tanto para el consumo en el mismo local, como para los pedidos de take away.

Este proyecto supone para Criptan un paso importante para que las personas puedan utilizar las criptomonedas en su día a día. Y afianza su crecimiento, no solo en cuanto a usuarios, sino en cuanto a compañías que aceptan la adopción de las criptomonedas en un sector tan importante a nivel nacional como la restauración.

"Estamos muy ilusionados por compartir este gran avance para The Fitzgerald. Se trata de un nuevo proyecto que evidencia nuestra filosofía y carácter, y que nos impulsa a seguir apostando por una estrategia disruptiva y rompedora que nos hace únicos en el sector de la restauración en España. Con la incorporación del pago en criptomonedas acercamos a The Fitzgerald aún más a la digitalización y a la innovación, dos factores que ya son indispensables para la evolución y el crecimiento de los sectores económicos tanto a nivel nacional como internacional", ha comentado Carlos Gelabert, fundador de The Fitzgerald Burger Company.

En palabras del CEO de Criptan, Jorge Soriano, "la materialización del pago a través de Criptan para los clientes de The Fitzgerald supone ampliar el uso de las criptomonedas en el día a día de las personas y por tanto hacerlas útiles más allá de la mera inversión. Nos encanta colaborar con empresas que buscan innovar constantemente para aportar valor a sus usuarios y poder hacerlo de la mano de The Fitzgerald es todo un lujo".