We Are Knitters y Clicars se incorporan a la red de emprendedores de Endeavor

elEconomista Madrid

Endeavor ha elegido a su próxima generación de emprendedores de alto impacto. Madrid ha sido el escenario de la 87 edición de su International Selection Panel (ISP), en el que la organización internacional ha seleccionado a tres emprendedores españoles: Pepita Marín, cofundadora y CEO de We Are Knitters, y Pablo Fernández y Carlos Rivera, cofundadores de Clicars.

El resto de los seleccionados, procedentes de fuera de España, han sido: Common Ground, Tempest Security Solutions, GeoVictoria, Mesfix, TISSINI, FilmHouse & Film One Group, The Coffee House, DabaDoc, bioFeeder, Whites, Urbvan, Flutterwave, 2ULaundry, Codemotion, Civitanavi, Bateriku, Mária Almenara, Switcher, Worthix, MASS Analytics, GoQuo, Nice One y Zest Capital.

Quinto aniversario

Coincidiendo con el quinto aniversario de su llegada a España, Endeavor ha reunido en la capital española a 49 emprendedores de alto impacto de 30 startups, procedentes de 19 países distintos y de sectores tan dispares como Enterprise Software, Retail & Consumer Tech, Fintech, Manufacturing y Food & Beverage.

A lo largo del año, Endeavor celebra ocho International Selection Panels (ISP) en diferentes ciudades del mundo, la fase final del complejo y exigente proceso de selección ideado por la organización y depurado durante sus 22 años de actividad en todo el mundo, que logra filtrar entre todos los emprendedores de un ecosistema, a aquellos que tienen una mayor capacidad de impacto. Los emprendedores Endeavor piensan en grande, tienen capacidad de liderazgo y están comprometidos con generar un impacto positivo en el ecosistema. La exigencia de la organización es tal que, durante sus cinco años de presencia en España, se han entrevistado a más de 500 emprendedores, pero solo 41 han superado el proceso y se han podido unir a la red de Endeavor.

A la cita del International Selection Panel (ISP) se ha convocado a miembros del patronato y mentores de la red global para entrevistar y evaluar a los finalistas. En concreto, en España la presidencia del Patronato de Endeavor la ostenta Jaime Carvajal; mientras que en la vicepresidencia se encuentra Francisco Riberas, presidente de Gestamp. Además, entre los miembros se encuentran, entre otros: José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica; José Luis Perelli, presidente de EY España; Carlos Torres, presidente del Grupo BBVA, o Beatriz González, fundadora y managing partner de Seaya Ventures.

"El rol crítico que juegan los emprendedores al crear riqueza, empleo, aumentar la competitividad y fomentar un mejor uso de los recursos. El emprendimiento es el alma de la sociedad y el motor para crear el futuro, para responder mejor a las viejas preguntas y a los retos, así como para dar respuesta a las nuevas preguntas que nunca se han planteado", ha señalado Carlos Torres, durante su intervención en el ISP.