La nueva colección de vestidos de novia de Raquel Ferreiro, 'bautizada' con nombres de mujeres que cambiaron la historia

La diseñadora de moda Raquel Ferreiro acaba de presentar su nueva colección de vestidos de novia inspirada en mujeres referentes que "han cambiado la historia". Marie Curie, Rosa Parks, o Coco Chanel, son algunas de las elegidas que completan la lista de las catorce mujeres de distintos ámbitos que dan nombre a las piezas de esta colección nupcial, llamada 'SHE'.

Ferreiro lleva cinco años y medio trabajando en Madrid, donde hace vestidos de novia a medida. Estudió arquitectura en A Coruña, pero por el camino se dio cuenta de que "su espinita" en la vida es la moda, según explica en una entrevista con Europa Press.

La diseñadora sostiene que su inspiración es cada novia, a la que hace un vestido personalizado porque, a su modo de ver, "no hay dos vestidos iguales, como no hay dos novias iguales". "Una tiene que ser una misma. En versión novia, pero no renunciar a quien eres y vestirte con algo con lo que no te identificas", afirma.

"Mujeres importantes y pioneras"

Antes de empezar su nueva colección 'SHE', que recientemente ha sido presentada en el desfile de Atelier Couture de moda nupcial, le "vino la idea" de inspirarse en mujeres que le "dijeran algo más", que "fueran importantes o inspiradoras en su época", según relata.

Con esta idea partió y, tras una labor de investigación, eligió a las 14 referentes en ámbitos muy variados, desde la ciencia o el arte, hasta el deporte. "Descubrí a algunas que no conocía y me di cuenta de la pena que es que muchas mujeres no han trascendido en la historia como sí lo han hecho sus equivalentes masculinos", ha señalado.

Marie Curie fue la primera persona en recibir dos Nobel en distintas especialidades; Rosa Parks una activista negra y figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos; y Coco Chanel la diseñadora de moda que rompió con la silueta encorsetada.

Pero entre las mujeres que dan nombre a uno de los 14 vestidos también está la aviadora y primera mujer en realizar la travesía del Atlántico, Amelia Earhart; la precursora programación informática, Ada Lovelace; la actriz e inventora del wifi, Hedy Lamarr; y Emilia Pardo Bazán, considerada la mejor novelista española del siglo XIX.

Otro se llama Valentina Tereshkovae, la primera mujer en viajar al espacio; otro Edith Head, la mujer galardonada con más Oscars; y otro Gerty Cori, la primera mujer galardona con el Nobel de medicina.

Además de estos nombres, Ferreiro escogió otros menos famosos y que "no han llegado tanto al gran público". Es el caso de Charlotte Cooper, tenista y primera mujer campeona olímpica de la historia; Emmeline Pankhurst, activista británica fundadora de la Liga en Favor del Derecho al Voto de la Mujer; Berthe Morisot, figura clave en la fundación del Movimiento Impresionista; y Zaha Hadid, la primera mujer en ganar un Pritzker de arquitectura.

"Son mujeres que han sido pioneras en su momento, e incluso a día de hoy lo siguen siendo", expresa Ferreiro, que explica que, por ejemplo, esta última, es la única mujer que, en solitario, ha sido galardonada con ese premio de arquitectura. "Esto demuestra cuánto queda por andar todavía", subraya.

Eso sí, insiste en que "es bueno tomar conciencia" de los avances, y de las cosas que las mujeres "en muchos países no tienen", aunque sostiene que "no es motivo para conformarse". "En 40 años hemos cambiado mucho nuestras vidas. Lo importante es avanzar poco a poco y no ir para atrás, eso sí que sería preocupante", destaca Ferreiro, que no se define como una activista, pero sí dice tener "las cosas muy claras". "Todos somos personas, con igualdad de derechos y oportunidades", sentencia.

El uso de los nombres de 14 mujeres que cambiaron la historia, según incide, es "un homenaje" a estas personalidades cuya "pasión o talento" les llevó a ser "relevantes" en ámbitos muy variados y sobre todo "únicas". De ahí que cada vestido sea "tan distinto", según ha hecho hincapié la diseñadora

Cada pieza está "inspirada" en una mujer diferente, de épocas distintas y en cada una de ellas hay "guiños" a su particularidad. Por ejemplo, el llamado 'Emilia Pardo Bazán', es un vestido en tul bordado con motivos de hortensias, flor típica de Galicia, de donde era la escritora. Los bordados del vestido 'Marie Curie' están inspirados en su época; y el de la primera mujer en viajar al espacio tiene una sobrefalda con un bordado que pretende asemejarse a unas "estrellitas".