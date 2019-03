El 66% de los autónomos en España lo son por necesidad, según Adecco

Dos de cada tres autónomos (66%) tienen un empleo por cuenta propia por necesidad, según se desprende del Informe sobre autónomos y/o freelances realizado por Adecco e Infoempleo.

De hecho, siete de cada diez autónomos en España tenían anteriormente un trabajo por cuenta ajena, mientras que tan solo un 12,4% había trabajado por cuenta propia. El 17,7% de los encuestados restantes se encontraba en situación de desempleo.

El estudio también pone de relieve que la principal fuente de financiación de la mayoría de los encuestados para poner en marcha su negocio han sido los ahorros o capital propio (68,3%), la familia o amigos (26,6%), los préstamos bancarios (13%) o la capitalización del paro (11,2%).

Para lograr el éxito en el negocio, según los freelances, es necesario contar con la experiencia profesional adecuada (34,6%) y tener una buena idea empresarial (24,4%). Según el estudio, el colectivo de los freelances cuenta, en un 53,6% de los casos, con formación universitaria o superior.

Por otro lado, el informe apunta que el 36,5% de los trabajadores por cuenta propia son autónomos económicamente dependientes (trade). De estos, ocho de cada diez realizan su actividad en solitario sin contar con ninguna persona que trabaje para ellos, mientras que tan solo el 9,6% tiene algún empleado a su cargo.

Las cargas sociales y administrativas y la alta fiscalidad son los principales inconvenientes para casi el 50% de los freelances. En menor medida, les preocupa encontrar clientes, conseguir financiación o la competencia desleal y la economía sumergida, según el 32,5%, el 29,7% y el 26,9% de los encuestados.

No obstante, pese a las dificultades seis de cada diez autónomos afirman sentirse felices desde que trabajan de forma independiente. Así, también han señalado que lo mejor de ser trabajador por cuenta propia es ser su propio jefe (53%). También valoran que puedan establecer sus propios horarios laborales (45,6%) o que tener mayor libertad (43,4%).

El 12,2% de los autónomos piensa contratar este año

Por otro lado, el estudio también apunta que el 12,2% de los autónomos tiene pensado contratar personal durante este año, frente al 82,7% de los trabajadores por cuenta propia que asegura que no contratará a nadie.

Los motivos por los que no contratarán son para el 50,6% de los encuestados que su actividad no necesita emplear a nadie, un 23,4% asegura que su actividad está estancada o en recesión y un 8,7% afirma que, aunque su actividad ha crecido, no puede hacer frente a los costes de la contratación.

Preguntados por las políticas públicas de empleo, el 55,3% de los autónomos cree que el objetivo que tienen es "recaudar dinero de las empresas y/o los trabajadores". Respecto a las bonificaciones a la contratación, casi un 40% desconoce cómo funcionan y tan solo un 9% tiene pensado acogerse a este beneficio.

Respecto al tiempo que llevan como autónomos, la mayoría de los encuestados (28,9%) ha asegurado que llevan menos de un año en esta situación laboral. Con una experiencia de más de cinco años se encuentran el 32,2% de los autónomos consultados.

El informe también apunta que casi la mitad de los freelance encuestados trabajan desde casa, unos cinco días a la semana, aunque hasta dos de cada diez encuestados ha asegurado que trabaja todos los días.

El 34,7% de los autónomos del informe han resaltado que trabajan entre 8 y 10 horas diarias y 3 de cada 10 freelances entre 6 y 88 horas.

Por último, el 63% de los encuestados ha confirmado que si tuviese la oportunidad de cambiar su situación profesional preferiría tener solo un empleo por cuenta ajena a tiempo completo, porque "les aportaría más tranquilidad".