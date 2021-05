Pink Albatross: Los helados que solo llevan ingredientes que se pueden dibujar

elEconomista Madrid

"Si un ingrediente no lo podemos dibujar o no es entendible fácilmente, no lo vamos a utilizar". Así lo sostienen Pepe Biaggio y Luke Saldanha, fundadores de Pink Albatross, sobre la receta de sus helados. Por eso en su composición únicamente hay contenido natural 100 % vegano. Esto convierte a Pink Albatross en helados aptos para todo el mundo, ya sean veganos, flexitarianos, personas que no quieren ingredientes artificiales y que se preocupan por llevar una alimentación mejor y menos procesada, o simplemente personas que disfrutan comer helados auténticos que tengan sabores intensos y texturas increíbles.

Con una etiqueta sencilla que no necesita traducción, los helados Pink Albatross solo tienen los ingredientes imprescindibles (pueden contener trazas de sésamo, leche y frutos de cáscara).

Y además: No contienen lácteos (ni leche de vaca ni grasas animales) ni gluten (por eso son aptos para veganos, vegetarianos y flexitarianos), no contienen ningún ingrediente artificial y no llevan potenciadores de sabor ni aromatizantes.

"El sistema alimentario está roto y tiene que cambiar. Muchos de los problemas de salud, medio ambiente y el respeto a otros seres vivos (ya sean personas o animales), tienen su raíz en nuestra forma de consumir y en cómo nos alimentamos. Si eres como nosotros y eres de esas personas que cuando vas a hacer la compra das la vuelta a todos los envases para ver si los ingredientes están derivados de los animales, o contiene alérgenos o tienen nombres impronunciables, o peor aún, tienen E's seguidas por números, eres como nosotros", explican los fundadores de la compañía.

Los helados Pink Albatross ya se venden en más de 110 puntos de venta en España: retail especializado (tiendas veganas, de especialidad o herbolarios) y en restaurantes (veganos y no veganos). Pero en 2021 se ampliará la distribución a grandes superficies como Ametller Origen en Catalunya o Spar en Canarias. Y, a corto plazo, también al mercado internacional.

Hasta el 25 de abril, Pink Albatross también participa en la Ruta Vegana de Madrid (este mes dedicada a la croqueta), como postre regalo en algunos de los establecimientos participantes.

Todos los helados están disponibles en tarrinas de 480 ml (PVP recomendado 6,90 euros) y en cubetas de 2,2 l, y en siete sabores (Toasted Hazelnut, Double Chocolate Chip, Choc Chip Coconut, Tropical Mango, Chocolate Bits&Peanut Butter, Chocolate Bits&White Mint y Mango&Passion Fruit) a los que se acaban de sumar dos nuevos en edición limitada (Perfect Roast Pistachio y Arabica Coffee&Chocolate).