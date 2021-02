Wall Street espera el próximo pelotazo vegano: Oatly saldrá a bolsa y busca una valoración de 10.000 millones de dólares

El fabricante sueco de leche vegana Oatly dará próximamente el salto a Wall Street. El productor de alimentos procedentes de la avena cuenta entre sus accionistas con famosos como Oprah Winfrey y Jay-Z. La compañía busca una valoración de 10.000 millones de dólares.

La compañía ha iniciado los trámites para comenzar a cotizar en Wall Street. Según informa Bloomberg, la compañía se ha marcado el objetivo de alcanzar una valoración de 10.000 millones de dólares.

Aunque en el comunicado no hay detalles de precio y fechas, la cifra no parece descabellada teniendo en cuenta que la capitalización de Beyond Meat roza los 10.000 millones de dólares.

El productor de carne vegana debutó en mayo del año pasado a 25 dólares. Hoy cotiza por encima de 150 dólares, lo que supone una revalorización de más del 500%.

Oatly fue fundada en la década de 1990 por los hermanos Rickard y Bjorn Oste. Utilizando tecnología basada en investigaciones de la Universidad de Lund de Suecia, la compañía convierte avena rica en fibra en alimento líquido. Sus productos continúan atrayendo seguidores entre los bebedores de café con leche desde Nueva York hasta Shanghai, gracias a las cualidades espumosas que simula la leche de vaca.

El año pasado, la compañía recaudó 200 millones en una ronda de financiación en la que entró Blackstone y famosos empresarios americanos como Oprah Winfrey y Jay-Z. La compañía fue valorada en 2.000 millones de dólares.