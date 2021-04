Razer lanza un fondo de 50 millones para startups sostenibles

Alfonso Bello Huidobro Madrid

Una de las marcas de referencia a nivel mundial en productos de estilo de vida para gamers, Razer, ha anunciado hoy la creación de un fondo dotado de 50 millones de dólares bajo el nombre de Razer Green Found para startups con negocios dedicados a la sostenibilidad. La primera inversión del fondo será para The Naturing Co, una startup que ha sido galardonada por la creación de productos sostenibles. La compañía ha obtenido su reconocimiento por el lanzamiento de BAMBOOLOO, una de las primeras marcas de papel higiénico y cuidado de hogar, creado a partir de bambú de un solo uso, y sin el empleo de plásticos.

En marzo de este año, Razer presentó su declaración de intenciones con respecto a las acciones de sostenibilidad que acometerá la empresa para los próximos 10 años, bajo el proyecto #GoGreenWithRazer. En este compromiso de la multinacional estadounidense para preservar la naturaleza y proteger el medioambiente, se incluye el lograr el uso de energías 100% renovables para 2025, así como lanzar productos de carbono neutro para 2030. Dentro de este gran proyecto, se han anunciado múltiples iniciativas bajos su Comunidad verde, para promover la educación y movilizar a la joven comunidad gamer a contribuir a causas relacionadas con el ecologismo. Parte de este movimiento, ha sido promovido directamente por la empresa con una exitosa campaña en colaboración con Conservation Internacional para proteger 1 millón de árboles, así como la creación de una línea de ropa fabricada con plásticos reciclados provenientes del fondo marino.

Apoyo a la sostenibilidad

La celebración del Día de la Tierra ha coincidido con la presentación del Fondo Verde Razer, que estará dotado de 50 millones de dólares, administrado por zVentures, la división de empresas corporativas de la compañía, que es parte importante de las actividades de inversión estratégica de Razer.

Dentro de la vertical de las inversiones verdes, el fondo pretende inculcar su mentalidad entre la joven comunidad de jugadores de videojuegos, integrada sobre todo por millennials y Generación Z, a través de sus inversiones con el objetivo de acelerar la actividad de estas empresas emprendedoras que defiendan los valores de Razer.

"Desde el anuncio de nuestra hoja de rutas de sostenibilidad de 10 años, Razer ha recibido multitud de solicitudes sobre cómo las nuevas empresas pueden acelerar sus propios proyectos e iniciativas ecológicas", declaró Patricia Liu, jefa de personal de Razer. "El Fondo Verde Razer se creó para empoderar a las empresas emergencias con intenciones positivas para promover sus ambiciones y objetivos."

Asociado con BAMBOOLOO

Como lanzamiento del fondo, Razer ha anunciado una inversión inicial en The Nurturing Co. a través de zVentures. Esta colaboración permitirá que BAMBOOLOO (marca de papel higiénico de The Nurturing Co.) implemente y suministre papel higiénico de bambú a las oficinas globales de Razer, como parte del plan verde de la compañía.

La pulpa de bambú ha demostrado ser una solución sostenible para la fabricación de papel higiénico. Además de su rápida velocidad de crecimiento, la pulpa de bambú requiere un 90% menos de agua y un 70% menos de carbono para producirse en comparación con la pulpa de madera del papel higiénico tradicional. Con este cambio se pueden ahorrar más de 30.000 litros de agua al año dentro de un consumo de familia de 4 personas, y BAMBOOLOO ampliará su gama de productos para el cuidado del hogar con este material.

"BAMBOOLOO encarna nuestra visión de preservar la tierra para las futuras generaciones," declaró Liu. "Confiamos en que esta inversión establecerá un sólido precedente para las futuras nuevas empresas de sostenibilidad."

"The Nurturing Co. se complace en dar la bienvenida a Razer como inversor estratégico. La combinación inmediata de posibilidades y deseo de ayudar a generar un impacto positivo en todo el mundo es algo alentador, y estamos muy contentos de que se unan a nuestro proyecto," declaró David Ward, CEO y Cofundador de The Nurturing Co. "Junto con Razer, The Nurturing Co. llevará la gama de productos sostenibles BAMBOOLOO a un mayor número de consumidores en todo el mundo."

Razer continuará trabajando junto con The Nurturing Co. para aprovechar el ecosistema de la empresa y ampliar sus líneas de negocio. Del mismo modo, la multinacional continuará invirtiendo en empresas de sostenibilidad en crecimiento y con un claro enfoque en la gestión de energías renovables, carbono neutro y reciclaje de plásticos.