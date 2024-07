Las 10 mejores playas de Granada

La Costa Tropical de Granada es uno de los puntos más desconocidos a nivel turístico, pero como su propio nombre indica es el lugar de múltiples playas paradisíacas perfectas para un día de calidad en familia. No solo llama de este lugar su gastronomía, y los increíbles pinchos que te sirven con cada consumición, sino que la calidad de sus aguas han hecho que se convierta en referente. Puede que no sea la comunidad que cuenta con más Banderas Azules, pero cuando llegues a este punto de costa no querrás marcharte. Aquí tienes un listado de las mejores playas para disfrutar del verano.