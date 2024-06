Del cierre del Brexit a la campaña electoral más tróspida: ¿Están locos estos británicos?

1. Things Can Only Get Wetter

El anuncio de la convocatoria electoral no empezó con buen pie. Fue como pisar mil charcos en plena tormenta. El pasado 22 de mayo, en Londres, cayó una tromba de agua, como hacía tiempo no se recordaba. Pero el primer ministro británico, Rishi Sunak decidió hacer su discurso a la intemperie en plena calle, cuando la lluvia más arreciaba y sonando a todo trapo la canción fetiche del Partido Laborista de fondo, por gracia de un espontáneo con mucho sentido del humor. El tema musical se llama Things Can Only Get Better y con él arrasó Tony Blair hace 27 años. Las gracias en la prensa británica no se hicieron esperar: Things Can Only Get Wetter. Con Sunak las cosas solo pueden ponerse mojadas.