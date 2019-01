Récord de entrada de dinero en monetarios en el arranque de 2019

Ana Palomares madrid

Los inversores empiezan el nuevo año vendiendo riesgo y comprando liquidez. Durante la primera semana de enero, los fondos monetarios europeos captaron más de 40.000 millones de dólares.

El año 2018 ya es historia en los calendarios, pero sigue estando muy presente en la mente de esos inversores, una amplia mayoría, que vieron cómo sus carteras cerraban el ejercicio en números rojos, independientemente de lo agresivos o conservadores que fueran. "Prácticamente no ha habido escapatoria para ningún activo, es una situación bastante excepcional", resumía recientemente Joaquín García Huega, director de estrategia global de BBVA AM & Global Wealth. Pero esa excepcionalidad no está siendo tenida en cuenta por los inversores de fondos a juzgar por lo que han vendido y, sobre todo, comprado en la primera semana de este 2019.

Según los datos que recoge Bank of America Merrill Lynch, durante la primera semana del año los reembolsos fueron los grandes protagonistas en lo que a fondos europeos se refiere, aunque con una clarísima excepción: los fondos monetarios o, lo que es lo mismo, lo más parecido a la liquidez que hay en este tipo de productos. En concreto, esta categoría de fondos consiguió en una semana suscripciones por valor de 49.909 millones de dólares, la cifra semanal más alta de la historia, según BofA Merrill Lynch, y que confirma el modo risk off en el que se han instalado los inversores. Sin embargo, sorprende que en la materialización de ese risk off de mercado no haya sido la renta variable, sino la renta fija la que se ha quedado con los mayores reembolsos (3.547 millones de dólares), quizá porque la liquidez de este tipo de activos es hoy uno de los puntos en los que más coinciden los expertos a la hora de señalar los temores para 2019. "En el punto en el que nos encontramos, la contracción de la liquidez no es un problema pero es necesario monitorizar este riesgo, a menudo ha sido catalizador de crisis internacionales", afirma Christophe Morel desde Groupama.

Algo inferiores han sido las ventas que se han visto en los fondos de renta variable, ya que se han esfumado 2.045 millones de dólares, de lo que se deduce que han sido muchos los inversores que han aprovechado el comienzo de año para deshacer posiciones en estos activos de riesgo. Al fin y al cabo, aunque todos los expertos coinciden en que 2019 será mejor que 2018 para el inversor, nadie duda de que tampoco será fácil conseguir buenas rentabilidades exentas de riesgos.

"La situación sigue siendo complicada, con un crecimiento mundial que empieza a ralentizarse, afectado por la preocupación general desatada por el persistente riesgo geopolítico y una Fed que todavía no ha concluido el ciclo de endurecimiento monetario", afirman en Robeco. No sorprende, por tanto, que la cifra de expertos que aconsejen destinar más de un 40% a la renta variable haya caído del 63% al 39% en el último año, según la encuesta a asesores financieros que realiza EFPA para elEconomista.