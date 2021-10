Razer presenta sus nuevos aliados para avanzar en sostenibilidad

elEconomista Madrid

Razer, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, anunció sus acuerdos de colaboración con Underwriters Laboratories (UL) y Panerai para el evento de RazerCon de este año, una celebración virtual para todos "For Gamers, By Gamers". Millones de espectadores podrán sintonizar para disfrutar de un stream junto con el CEO de Razer, Min-Liang Tan, en una presentación inaugural lleno de invitados sorpresa, emocionantes presentaciones y novedades sobre la empresa en temas de sostenibilidad.

"Tenemos grandes ambiciones en torno a sostenibilidad, pero también sabemos que, aunque hay muchas cosas que no podemos hacer, no todo lo podemos hacer solos," declaró Min-Liang Tan, Cofundador y CEO de Razer. "Por ello esta colaboración es muy importante para Razer, y estamos muy emocionados de anunciar nuestras colaboraciones con Underwriters Laboratories y Panerai en dos iniciativos importantes que no solo beneficiarán a los consumidores, sino también al planeta."

Estandarizar la producción ecológica

Uno de los anuncios de RazerCon2021 que tiene el potencial de transformar la industria fue el que Razer uniera esfuerzos con Underwriters Laboratories, la empresa de certificación y ciencia de seguridad sin fines de lucro más grande del mundo. Razer y Underwriters Laboratories se han asociado para desarrollar reglas de categorías de productos para productos gaming.

La razón para esto radica en el hecho de que la industria actualmente carece de una forma estandarizada de medir un producto ecológico, por lo que UL y Razer se han unido para proporcionar uno. En virtud de esta asociación, Razer y UL iniciarán un esfuerzo a nivel de la industria para identificar indicadores clave de impacto ambiental que todos los fabricantes deben medir cuando busquen una Declaración de producto ambiental para productos de juegos.

Las dos empresas trabajarán con las partes interesadas para crear una forma integral y objetiva para que los fabricantes de todo el mundo midan el impacto de sus procesos de fabricación en el medio ambiente. Esto fomentará soluciones más sólidas que permitan a los fabricantes integrar prácticas sostenibles en cada paso del proceso de producción. La introducción de esta ecoetiqueta de Declaración de Producto Ambiental (EPD) Tipo III permitirá a los consumidores tomar decisiones más informadas y saber que los productos gaming que utilizan para disfrutar de los videojuegos y su estilo de vida también son una ventaja para el medio ambiente. Esto está en línea con el compromiso de Razer de compartir y comunicar el impacto de carbono de sus nuevos productos para 2022.

Razer también reforzó su compromiso de utilizar materiales reciclados o reciclables para todos sus productos para 2030. Esto incluye incorporar plástico PCR en todos los productos de hardware y adherirse a un diseño de producto ecológico.

Unión para salvar los océanos

Razer y el fabricante de relojes de lujo, Panerai, se han unido bajo el compromiso compartido de promover la preservación del océano mediante el lema "Make Time for our Ocean", convocando a los espectadores de RazerCon con tal fin. Como parte de la campaña de este año, Razer y Panerai se han comprometido a mejorar el conocimiento de los océanos y apoyarán juntos una causa que se revelará en Marzo de 2022. La nota clave llegó a un punto culminante cuando se anunció un reloj de edición limitada hecho de material sostenible que llegará al mercado durante 2022.

Durante el discurso inaugural, hizo presencial el CEO de Panerai, Jean-Marc Pontroue, a quien se unieron los embajadores de sostenibilidad de la marca, Mike Horn, Jeremy Jauncey y Li Yifeng, para inspirar y dar a conocer a los espectadores cómo pueden ayudar al cuidado de los océanos. El tema de la protección de los mares se amplió más con un taller específico dirigido por Francesca Santoro, Especialista de Programas de la Oficina Regional de Ciencia y Cultura de la UNESCO, pudiendo aprender los espectadores sobre la importancia de los océanos, las amenazas ambientales actuales y lo que se puede hacer para su cuidado y protección.

Cerca de salvar 1 millón de árboles

El año pasado, en la RazerCon 2020, Razer presentó a Sneki Snek como su mascota de sostenibilidad, así como su colaboración con Conservation International (CI) para salvar árboles en todo el mundo. Como parte de esta colaboración, Razer pidió a sus fans que se unieran a Sneki Snek y lo ayudaran a salvar 100,000 árboles. Para hacerlo, Razer lanzó el peluche ecológico Sneki Snek y por cada peluche vendido, se salvaron diez árboles. Los fans de Sneki Snek rompieron ese objetivo en unas pocas semanas, en un testimonio increíble del poder de la comunidad Razer.

Actualmente, Razer se ha propuesto salvar 1 millón de árboles y celebra cada tramo de 100.000 árboles salvados con una nueva colección de merchandise Sneki Snek. Recientemente, Razer superado la cifra de 700.000 árboles salvados y ha lanzado los imanes de nevera Sneki Snek. Los fans que esperaban ansiosamente los próximos productos de Sneki Snek estaban encantados de experimentar la presentación de los 3 últimos productos, que serán una manta de lana al llegar a 800.000 árboles, una tecla de teclado al llegar a 900.000 árboles y una sudadera con capucha en el hito de 1 millón.

Un año después de su presentación, Sneki Snek ahora también protagoniza su propia serie de dibujos animados que enseña a los fans de Razer sobre sostenibilidad. Cada episodio de los seis que componen la serie presentará un problema medioambiental diferente, además de empoderar a los espectadores con hábitos ecológicos que pueden ser adoptados. Uno de los administradores de activos más grandes del mundo, Franklin Templeton, que está patrocinando la primera temporada del programa y también está contribuyendo a la causa de Sneki Snek para salvar árboles, se asoció con Razer para mejorar la educación ambiental.