¿Por qué Pablo Iglesias utilizó la marca de izquierdas 198 para vestir más elegante en el debate?

Yago Gantes Madrid

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, fue uno de los protagonistas del debate que se celebró anoche en la cadena Atresmedia por su particular estilismo: un jersey de la firma de moda 198, la marca del cambio que viste a curas, amas de casa, policías o skinheads.

Además de por lo que dice o hace, Pablo Iglesias siempre da que hablar por lo que se pone. Como si se tratara de una estrella que prepara su estilismo para salir a la alfombra roja, el candidato de Unidas Podemos nunca defrauda con el estilismo que usa. Pues es el que hace más política con su ropa, el resto de candidatos se afilian al uniformado traje para pasar desapercibidos y que los espectadores solo se fijen en lo que dicen y no en lo que llevan.

Lo cierto, el outfit de Pablo Iglesias ya fue uno de los protagonistas del debate electoral del lunes, organizado por RTVE. La elección no era para menos: camisa con demasiados usos, poco almidonada y remangada hasta hacer un churro, pantalón blanco de domingo y con poca plancha, y unas zapatillas medio sucias a juego con un cinturón que acentuaba su barriga. Una elección para olvidar, que fue la mofa de las redes sociales pero que por suerte no tuvo como guinda las marcas de sudor que se pudieron ver en el debate a cuatro de Atresmedia del año 2015. Señor Iglesias, todo el mundo suda, la americana o los jerseys oscuros están para evitar que se note.

Sin embargo y por fortuna en este segundo debate, el candidato a la presidencia del Gobierno decidió vestirse mejor y se puso un sweater negro de la firma 198. Una decisión acertada porque le hacía más elegante y más correcto. Una opinión que comparte Eduardo Garrido, uno de los fundadores de la firma madrileña que explica a este medio que fue una sorpresa al ver a Pablo Iglesias con una de sus prendas. De hecho, Garrido no tenía previsto ver el debate pero finalmente se vio obligado porque su marca y el jersey se convirtieron en uno de los protagonistas de la noche, sobre todo en redes sociales.

A pesar de la sorpresa, no es la única vez que a Pablo Iglesias u otro miembro de su partido se les ve en televisión con una prenda de esta firma, cuyo estilo recuerda a Fred Perry. Un altavoz que beneficia a la firma, pero Eduardo Garrido confiesa que no le gustaría que se tomase la parte por el todo, pues no son una firma podemita, son una marca de izquierdas y republicana. Por ello, se extiende a más partidos, incluso al PSOE o los republicanos de derechas.

Más allá de la firma, lo que sí que sorprende es que Pablo Iglesias se vea obligado a utilizar una firma con simbología de izquierdas para ir más adecuado a un debate electoral. Seguramente, el candidato se dio cuenta que su estilismo de Alcampo del primer debate, donde el propio Iglesias dijo que compraba la ropa, fue un claro error que intentó solventar en el segundo debate. Sin embargo, su falta de valentía y su gusto por las etiquetas le impidió vestirse más elegante y sin complejos, porque lo que dijo con su estilismo de ayer es: 'lo reconozco, voy más elegante -hasta más guapo- que el debate anterior pero sigo siendo de izquierdas'. ¿Qué pasa señor Iglesias, la gente de la calle no puede ser elegante? ¿La gente de izquierdas no puede vestir bien? ¿La gente trabajadora no viste de forma adecuada para conseguir un empleo o ir a una entrevista de trabajo?

Pablo Iglesias tiene clara las respuestas a todas esas preguntas porque sabe que la ropa, el dinero o las propiedades no tienen nada que ver con la ideología, de lo contrario nunca se hubiera comprado un chalé en La Navata, la zona más chic de Galapagar. Sin embargo, estamos en campaña electoral y todo vale para marcar posiciones, hasta la ropa. Pero lo que resulta más extraño es que un partido tan de izquierdas y tan preocupado por los problemas de la gente, Iglesias fue el candidato con más talante y propuestas electorales del debate, esté tan preocupado por su estilismo. Póngase traje señor Iglesias, ya lo hizo en alguna gala de los Goya.