El truco del chef David Guibert para conservar los tomates: maduran más rápido o se mantienen mejor una vez cortados

Comienza ya la temporada del tomate y, aunque se pueden comprar durante todo el año, ahora tendrán un sabor más intenso y delicioso. Es normal que muchos quieran recurrir a este producto para cocinar o directamente comerlo en crudo, pero si se quiere conservar bien hay que tener en cuenta una serie de cosas.

Si se deja sin más en la nevera lo normal es que no madure correctamente y pierda parte de su sabor. Por ello el chef David Guibert recomienda que hagas esto, dependiendo claramente del estado del tomate.

Con tres opciones

En uno de sus últimos vídeos de redes sociales, donde llega casi a los 26.500 seguidores, cuenta cuáles son los tres trucos para guardarlo en casa. Todo depende de si está maduro o no y de si ya está cortado.

A la hora de comprar el tomate el cocinero reconoce que guardarlo en la nevera "no siempre es la mejor opción", ya que no todos necesitan el frigorífico de manera inmediata. "Si tiene zonas amarillas y verdes, al apretar con el dedo se arruga y no huele a tomate déjalo fuera de la nevera", comenta.

Esto significa que aún le queda un poco para que termine de madurar. Se requiere dejarlo fuera de la nevera para que termine su proceso. Sin embargo, hay opciones para que madure más rápido. Tanto la manzana verde como el plátano tienen etileno, por lo que si están cerca la maduración se acelera.

Muy maduro

Por el contrario, si tiene un tono rojizo uniforme, al apretarlo se hunde ligeramente y huele a tomate es que ha llegado a su maduración óptima. "O lo comes ese mismo día o lo guardas boca abajo en la nevera". Con esto se evita que el aire y los microorganismos entren por la parte del tallo y se mantenga más jugoso.

Una vez maduro el tomate lo mejor es consumirlo en los días inmediatos, pero con este truco puede llegar a durar hasta una semana.

El tomate ya partido

El último de sus consejos se aplica cuando el fruto, o al menos una parte de este, ya ha sido utilizado para una ensalada o untarlo en una tostada. Al cortarlo por la mitad está muy expuesto al aire del entorno y podría perder jugosidad.

Por esto su consejo es conservarlo boca abajo en un recipiente hermético con sobre papel absorbente. Así se evitan los microorganismos, el aire y los malos olores. "Eso sí, cómetelo en uno o dos días para que no se estropee", termina el chef.