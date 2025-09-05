Vuelve la serie 'Poquita fe', la joya de Movistar Plus+ que también ve la reina Letizia

Poquita fe es uno de esos tesoros que tiene Movistar Plus+ en su catálogo. La entrañable comedia que protagonizan Raúl Cimas y Esperanza Pedreño volverá a la plataforma el próximo 25 de septiembre con ocho nuevos capítulos plagados de ese humor costumbrista de una pareja que sobrevive como puede a las sacudidas de la vida.

"Los personajes siguen luchando contra todo, pero juntos. Es un amor muy resistente, incluso cuando el mundo se les viene encima", señala Raúl Cimas, que vuelve a dar vida a José Ramón. El guion, marca de la casa, se nutre de los pequeños detalles de la vida, de las incomodidades del día a día y de ese tipo de conversaciones cotidianas absurdas que todos hemos tenido, pero que en esta comedia se vuelven hilarantes.

La nueva tanda de episodios retoma la historia de Berta y José Ramón tres meses después del final anterior. Han perdido el piso y, sin opciones viables, se instalan en casa de los suegros mientras espera mudarse a otro. A la ya incómoda convivencia se suma la llegada de la cuñada, desatando un nuevo caos familiar en el que el humor y la resignación se convierten en mecanismos de supervivencia.

"Letizia se acercó y me dijo: 'Cómo nos reímos contigo en casa"

La serie mantiene su formato de capítulos breves —de 15 minutos— y un estilo muy local, pero a la vez totalmente universal. De hecho, ya prepara una adaptación en Alemania. "La gente piensa que las cosas de barrio, muy pequeñas, solo van a funcionar ahí, pero todos nos parecemos más de lo que queremos creer. Todo el mundo tiene suegros, cuñados o un vecino que le toca las narices", ha explicado Cimas en la presentación de la serie en el FesTVal. "Es una comedia romántica neoyorquina... pero en Moratalaz", explican sus creadores, Pepón Montero y Juan Maidagán.

Es imposible no caer rendido ante el humor de Poquita fe. Su llega, incluso, hasta Zarzuela, tal y como ha desvelado una de las actrices de la serie. Durante la presentación de la segunda, Julia de Castro ha revelado una curiosa anécdota que vivió cuando asistió en Ámsterdam a una recepción con la reina Letizia. "Se acercó y me dijo: 'Cómo nos reímos contigo en casa", ha recordado la actriz.