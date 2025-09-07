Norman Reedus, ante el inminente estreno de la tercera temporada de 'The Walking Dead Daryl Dixon': el apocalipsis llegará "en cualquier momento"

Hay actores capaces de encarnar el mismo personaje durante décadas sin perder ni un ápice de fuerza interpretativa ni conexión con el público. Es el caso de Norman Reedus, quien a sus 56 años sigue manteniendo a los seguidores que se engancharon de aquel joven carismático y de mirada intensa en The Walking Dead, donde ha interpretado a Daryl Dixon durante 11 temporadas.

Tal fue el éxito de la serie de serie de zombis y drama postapocalíptico que, tras múltiples temporadas, la saga dirigida por Michael Satrazemis dio lugar a varios spin-offs, centrados en el desarrollo de Daryl Dixon.

Es el caso de la tercera temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, que vuelve a encabezar el reparto de este spin-off dedicado a su personaje y que llegará a a AMC+ a partir del próximo lunes 8 de septiembre.

"Estamos en una época loca con todo ahora mismo. Es una locura", ha reflexionado Reedus en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha asegurado que el apocalipsis puede llegar "en cualquier momento" y que está más cerca que hace 15 años, cuando arrancó la serie original.

Asimismo, el actor ha relacionado este negativo vaticinio con el auge de las redes sociales, asegurando que antes internet era un lugar "mucho más divertido". "Son lo peor. De verdad lo creo", ha expresado.

Algo más comedida se ha mostrado Melissa McBride, quien encabeza el reparto junto a Reedus dando vida a Carol Peletier. "Siempre hay algo mordiéndote los tobillos, se siente como algo así", ha señalado en relación a cómo afronta ella el fin del mundo.

Una tercera entrega rodada en España

Tras dos temporadas ambientadas principalmente en Francia, esta nueva entrega ha sido rodada en España con un reparto poblado de rostros conocidos del cine español como Óscar Jaeneda, Eduardo Noriega y Greta Fernández, entre otros. Además, el español Paco Cabezas ha ejercido como director de varios episodios. "Han sido muy generosos ayudándonos a comprender la cultura y las tradiciones", ha destacado McBride, productora y ejecutiva de la serie junto a Reedus. En este contexto, la serie incluye multitud de diálogos en español entre los nuevos personajes, que solo hablan en inglés cuando se dirigen a Daryl y Carol.

En plena cuenta atrás para el estreno de esta tercera entrega, Norman Reedus ha reflexionado sobre lo profundamente interiorizado que tiene a Daryl Dixon, hasta el punto de llevarlo consigo incluso cuando no está en el set. "Llevo pensando en este personaje, durante 15 años, cada día de la semana. Lleva siendo una parte enorme de mi vida durante mucho tiempo. Pienso en Daryl y en esta serie todo el tiempo", ha reconocido.