Septiembre de lujo: escapadas de bienestar para recargar cuerpo y mente

Septiembre no es solo el final, sino un privilegio secreto: cuando las multitudes regresan a la rutina, todavía hay quienes hacen una pausa para disfrutar de los destinos más exclusivos, ahora libres del caos de agosto. Las experiencias para alargar las ansiadas vacaciones, que en la mayoría de los casos se esfuman como un recuerdo breve de verano, combinan lujo, naturaleza y tratamientos de vanguardia.

Royal Mansour Tamuda Bay – El poder regenerador de su Médi-Spa

Situado en la costa norte de Marruecos, Royal Mansour Tamuda Bay ofrece el Programa de Longevidad (7 días / 8 noches), una inmersión dedicada a la optimización de la salud y la regeneración. Esta experiencia incluye experiencia médica, terapias avanzadas y enfoques holísticos. También proponen tratamientos revitalizantes, medicina ayurvédica y actividades de reequilibrio.

Todas estas actividades se complementan con una estancia de lujo y puro confort gracias al Royal Mansour Tamuda Bay, la tercera joya de la prestigiosa Royal Mansour Collection y miembro de The Leading Hotels of the World. Este resort, en el que se combina la elegancia contemporánea con la artesanía marroquí, ofrece 55 suites y villas de lujo, rodeadas de exuberantes jardines y exclusivas vistas al mar y a las montañas del Rif.

Para que la estancia se convierta en una inmersión de exclusividad y bienestar, los huéspedes también disfrutarán de un servicio impecable, incluyendo mayordomos personales y una oferta gastronómica de primer nivel con chefs estrellas Michelin como Quique Dacosta, Éric Fréchon y los hermanos Alajmo.

7Pines Resort Ibiza – Longevidad avanzada en el Pure Seven Spa

Si todavía no te has escapado a Ibiza para perderte en sus aguas cristalinas y paisajes de ensueño, 7Pines Resort te invita a descubrir los placeres más selectos de la isla con la llegada de Cryopoint Longevity Spa. Esta propuesta posiciona al resort como el primer complejo turístico de las Baleares en ofrecer experiencias de longevidad respaldadas por ciencia y tecnología médica como la criocámara a -110 °C, coaching epigenético personalizado, programas "Cell Reset", infusiones intravenosas de NAD+ y antioxidantes, drenaje linfático o remodelación muscular Armstrong MMS.

Más allá de con los mencionados tratamientos, 7Pines Resort Ibiza cuida a sus huéspedes ofreciéndoles vistas panorámicas al mar Mediterráneo y a la mágica isla de Es Vedrà. Completando la oferta, el resort también ofrece experiencias gastronómicas de primer nivel, así como una variada propuesta de spa y bienestar en Pure Seven.

Buchinger Wilhelmi Marbella – El arte del ayuno terapéutico

En plena Costa del Sol, Buchinger Wilhelmi Marbella es un referente en ayuno terapéutico y medicina integrativa. Por ello, sus programas, de entre 10 y 21 días, combinan ayuno supervisado con terapias médicas, nutrición consciente, mindfulness y actividad física. Todo ello con el objetivo de mejorar la vitalidad y proporcionar a los huéspedes un auténtico reset, tanto físico como mental.

Este otoño, el centro enriquece su propuesta con dos citas únicas:

Taller de Constelaciones Familiares para la Salud con Peter Bourquin (10–11 de septiembre). Basado en el método desarrollado por Bert Hellinger, este curso explora la dimensión psicosomática de la enfermedad y busca desvelar dinámicas inconscientes que influyen en la salud, activando así procesos curativos profundos del alma.

Semana del Mindfulness con Lharampa Tenzin Kalden (27–31 de octubre). El monje budista compartirá técnicas de meditación y atención plena para calmar la mente, gestionar la vida emocional y reconectar con uno mismo. A través de estas prácticas, los participantes aprenderán a armonizar patrones de pensamiento negativos, fortalecer la concentración interior y cultivar un profundo equilibrio emocional.

La clínica de bienestar Buchinger fue fundada por el Dr. Otto Buchinger, médico, filósofo y pionero del ayuno médico. Con unas 100 habitaciones distribuidas en seis residencias, la clínica se encuentra en un parque tropical con piscina climatizada al aire libre, gimnasio y estudio de pilates, spa, cocina didáctica, biblioteca, estudio de arte, jardín natural y sala de conciertos, entre otras muchas comodidades.

Hotel Grace La Margna – Bienestar entre montañas

Antes de que las primeras nieves cubran los picos y el bullicio del esquí llene St. Moritz, el otoño transforma esta región en un refugio de bienestar en plena naturaleza. La Engadina, con su aire seco y puro, conocido por sus efectos revitalizantes, invita a paseos entre lagos cristalinos y bosques que se tiñen de tonos dorados, creando el marco ideal para un descanso profundo y reparador.

En este entorno privilegiado se encuentra GRACE La Margna St. Moritz, un espacio wellness que combina la solidez del granito alpino con la frescura del agua glacial y matices botánicos y cítricos que evocan la calidez del Mediterráneo, ofreciendo un auténtico viaje sensorial. Su spa de 700 m² incluye piscina de 20 metros con contracorriente, jacuzzi a 34?°C, sauna finlandesa, sauna de sal orgánica, baño turco y duchas emocionales Aquamoon que mezclan luz, niebla y chorros de agua para una experiencia multisensorial.

El hotel también propone la Sonnenwiese, un exclusivo tratamiento de "bronceado suave" sobre una tumbona de péndulo que utiliza luz UV para estimular colágeno y renovación celular, recreando la sensación de un baño de sol natural. Además, los rituales botánicos de Aesop se combinan con la tecnología de myBlend, luz dirigida, crioterapia y activos inteligentes para revitalizar la piel a nivel celular, logrando un equilibrio perfecto entre tradición y vanguardia.