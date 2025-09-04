Arnold Schwarzenegger será la estrella principal de la primera San Diego Comic-Con Málaga 2025

Arnold Schwarzenegger, leyenda del cine de acción en Hollywood e icono indiscutible de la cultura popular, será el invitado de honor en la primera edición de San Diego Comic-Con Málaga. El evento, que reunirá a numerosas estrellas del entretenimiento y la cultura pop, se celebrará del 25 al 28 de septiembre de 2025 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), prometiendo convertirse en un evento único.

La carrera de Schwarzenegger ha marcado a generaciones e inspirado a millones de personas en todo el mundo al protagonizar cintas como Terminator, Predator y Desafío total. Arnold Schwarzenegger es, y será, una de las figuras más reconocidas e influyentes de la cultura popular mundial.

El anuncio se ha realizado durante la presentación realizada en la sede del BBVA en Madrid, patrocinador financiero de San Diego Comic-Con Málaga, y ha contado con la presencia de Javier Barberá, Director Ejecutivo de San Diego Comic-Con Málaga, así como con la participación institucional de Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga, entre otros.

San Diego Comic-Con Málaga se vive a lo grande

San Diego Comic-Con Málaga está diseñada para pervivir en la memoria de los fans durante toda la vida: un parque temático experiencial que recibirá a más de 100.000 fans de más de 20 países diferentes durante los cuatro días y que, por primera vez, ocupa la totalidad del interior del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y añade una extensión de 22.000 m2 de exteriores con más atracciones, oferta gastronómica, y un escenario propio.

Un total de 80.000 m2 entre los que se encuentra el escenario principal, escenario principal de San Diego Comic-Con Málaga, con un aforo de más de 3.000 personas, al que se suman otros 3 auditorios más, con capacidad para 900, 600 y 200 personas respectivamente. Espacios como Ludic Plaza, con más de 34 horas de programación y una capacidad total de 1.200 personas durante las cuatro jornadas, será el lugar para divertirse y compartir con otros fans la pasión por los mejores juegos de mesa.

Además, la experiencia San Diego Comic-Con Málaga se completa con el Exhibitor Hall, donde marcas como Disney, Bandai, Funko o Nintendo estarán presentando de manera interactiva para los fans sus novedades y ofreciendo toda una programación paralela para que, una vez cruzas el umbral de San Diego Comic-Con Málaga, la diversión y el entretenimiento te acompañe en todo momento. Gracias a Movistar, Patrocinador Tecnológico de San Diego Comic- Con Málaga, la conexión entre marcas y asistentes va a ser más ágil y rápida que nunca.

Además, UNOde50 se suma a esta experiencia única presentando una colección especial con unidades limitadas muy exclusivas de las que solo hay 50 en el mundo.

300 horas de contenido para soñar

Si el recinto de San Diego Comic-Con Málaga es grande, el contenido lo es aún más: 300 horas de contenido único, no repetido, que recoge lo mejor -y a los mejores- de sus principales temáticas: cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, gaming… hasta completar una parrilla que ofrece, simultáneamente, más de 15 opciones para elegir y personalizar la experiencia San Diego Comic-Con Málaga a gusto de cada asistente.

A la presencia de figuras como Jim Lee o Jeph Loeb se suman otros nombres del mundo del Cómic como C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017 y uno de los responsables de mantener y continuar el legado de una de las editoriales más influyentes en la historia del medio.

Por otro lado, Disney aterriza en San Diego Comic-Con Málaga con dos de sus estrenos más sonados: Tron: Ares y Predator Badlands, cuyas impresionantes presentaciones quedarán guardadas en la memoria de los asistentes para siempre. Para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de Star Wars Visions, su aclamada antología animada cuya visión única contribuye a expandir aún más los límites creativos del universo Star Wars.

Una experiencia única

Además de los contenidos, San Diego Comic-Con Málaga prepara una experiencia muy especial para aquellos que la viven con toda su intensidad. Es el caso del universo Cosplay, que, no solo contará con una entrada especial para ellos, sino que ofrece un espacio para reparar cualquier pieza de sus trajes y armaduras, además de ofrecer la oportunidad de ganar diversos premios en el concurso de Cosplay que San Diego Comic-Con Málaga organiza junto a Feroca, o bien, si te apasiona el universo Marvel, hacerlo en el Concurso de Virus Marvel de Tranjis Games, patrocinado por AK Interactive o Ilustrastudios.

Para aquellos que ven la vida en viñetas y hablan a través de bocadillos, San Diego Comic-Con Málaga es una oportunidad de presentar su trabajo a profesionales de las mejores casas del mundo del cómic a través del Portfolio Review. Un acceso de lujo a la industria de la mano de tus ídolos y referentes.

También, por primera vez, tendrán oportunidad de brillar participando en un concurso de baile que busca encontrar a futuras estrellas entre los fans del fenómeno musical coreano.

Las entradas se pondrán a la venta el día 10 de septiembre a las 12h a través de VivaTicket, ticketera oficial del evento y se mantendrán el mismo proceso de compra y precio que las anteriores, 50€ + gastos de gestión, a modo de celebración de la ilusión con la que, tanto la ciudad, como los fans, han abrazado esta oportunidad de hacer historia juntos. El precio habitual en próximas ediciones será de 80€ por día. Para garantizar un acceso justo y evitar la reventa, todas las entradas son personales e intransferibles.