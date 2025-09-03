Radiohead actuará en España tras siete años de ausencia: calendario de conciertos, registro de entradas y novedades de la gira

La banda británica Radiohead está de vuelta. Tras siete años sin actuar en España, el grupo liderado por Thom Yorke iniciará su nueva gira en Madrid, donde ofrecerá un total de cuatro conciertos los próximos 4,5,7 y 8 de noviembre en el Movistar Arena. Después de su paso por la capital, la gira continuará en ciudades como Bolonia, Londres, Copenhague y Berlín.

"El año pasado nos reunimos para ensayar, solo por el gusto de hacerlo. Después de una pausa de siete años, nos sentó muy bien volver a tocar las canciones de nuevo y reconectar con una identidad musical que se ha arraigado profundamente en nosotros cinco. También hizo que quisiéramos dar algunos conciertos juntos, así que esperamos que vengáis a alguna de las próximas fechas. Por ahora, serán solo estas, pero quién sabe a dónde nos llevará todo esto", ha expresado el batería del grupo, Philip Selway, a los fans, según la promotora Doctor Music.

La venta de entradas arrancará el 12 de septiembre, pero para poder comprarlas será necesario registrarse previamente en la web oficial de Radiohead (radiohead.com), una medida de la promotora para evitar la reventa y el uso de bots. El registro se abrirá este viernes 5 de septiembre a las 11:00 y cerrará 72 horas después, el domingo 7 a las 23:00.

Hace tan solo unas semanas, la banda publicó Hail to the thief, su última edición remasterizada que incluye versiones inéditas y grabaciones en directo de algunos de sus clásicos.

Radiohead se fundó en 1985 en Abingdon (Inglaterra). Liderada por Thom Yorke y completada por Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O'Brien y Philip Selway, el grupo ha logrado posicionarse como una banda innovadora y camaleónica dentro del rock alternativo con éxitos como Creep, Paranoid Android o Karma Police.