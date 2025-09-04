Hay numerosos factores que hacen de una obra un clásico, como el hecho de que perdure en el tiempo en su versión original y en las numerosas adaptaciones que llegan de ella. Este es el caso de Cumbres borrascosas, la novela gótica que Emily Brontë publicó en 1847 y que se ha llevado en casi una veintena de ocasiones a la pequeña y gran pantalla en forma de adaptaciones como la que William Wyler dirigió en 1939, o la producción que llegó tres décadas después, en 1970. Ahora, una de las directoras más polémicas del panorama cinematográfico actual, Emerald Fennell, la recupera de la mano de algunos de sus actores fetiche.

La directora de Una joven prometedora y Saltburn estrenará el 14 de febrero de 2026, Día de San Valentín, Cumbres borrascosas, una película que mantendrá el tono oscuro de la novela, aunque con matices: el teaser, ya disponible, muestra una propuesta en la que el erotismo está por las nubes. Todo apunta a que los protagonistas, Margot Robbie y Jacob Elordi -este repite con la directora tras Saltburn- encarnen un romance erótico y, sobre todo, rupturista, algo que se aprecia, además, en la banda sonora, que corre a cargo de otro de los nombres de moda: la cantante Charli xcx, autora de Brat, uno de los álbumes del pasado año. El pop electrónico de la artista colocará el filme entre otras producciones que ponen sobre las historias de siglos pasados música contemporánea, como los largometrajes Maria Antonieta o Romeo y Julieta de William Shakespeare y la serie Bridgerton.

Fennell, cineasta de los centennials y amante del resucitado indie sleaze, traerá así, tras un sinfín de intentos, la cinta que ya anunció en septiembre de 2024. Por aquel entonces aún no conocíamos el cartel, el reparto ni la fecha de estreno de esta historia "de amor y venganza" protagonizada por Catherine Earnshaw (Margot Robbie) y el vengativo Heathcliff (Jacob Elordi), quienes viven un romance apasionado mientras conviven en un lugar conocido como el título del fenómeno literario, Cumbres borrascosas. La última adaptación que se hizo de esta historia llegó en 2011, con Kaya Scodelario como actriz principal.

Emerald Fennell refuerza su universo: repite con Margot Robbie y Jacob Elordi

Cabe decir que la película dirigida por Emerald Fennell no solo tiene a Margot Robbie como actriz protagonista, sino que la intérprete también opera como productora a través de su compañía LuckyChap. Juntas trabajaron en la mencionada Saltburn y en Una joven prometedora, el primer largometraje de Fennell. Se encontraron de nuevo en Barbie. La cineasta se ponía en la piel de la muñeca embarazada.

El director de casting, Karmel Cochrane, contaba en una entrevista con Deadline cómo estaba viviendo los momentos previos al estreno. "Definitivamente algunos de los fans de la literatura inglesa no van a estar enormemente contentos con el resultado de la película", explicaba. "En un comentario de Instagram alguien pedía que me dispararan. Habrá que esperar a verla para poder decidir si todavía me quieren disparar o no", añadió, afirmando que "no es necesaria esa precisión que se me ha requerido. Esto es solo un libro, no la vida real. Esto es arte".

El reparto del filme lo completan Hong Chau como Nelly Dean, Alison Oliver como Isabella Linton -esta también apareció en Saltburn- y Shazad Latif como Edgar Linton. La producción también incorpora en el elenco a Owen Cooper, Charlotte Mellington y Vy Nguyen.