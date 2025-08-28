Películas para ver este fin de semana: 'LocaMente', 'Los Rose', 'Sin oxígeno' y 'Amor en cuatro letras'

Benedict Cumberbatch y Olivia Colman protagonizan Los Rose, el remake de La guerra de los Rose, uno de los grandes estrenos de este fin de semana. Este lanzamiento se une al de LocaMente, la comedia italiana que recomienda nuestro crítico, Andrés Arconada. Sin Oxígeno, con Woody Harrelson, y Amor en cuatro letras, con Pierce Brosnan y Helena Bonham Carter, son otras de las novedades de la cartelera.

'Los Rose', cuando la competencia revienta una pareja

Comedia. Dirección: Jay Roach. Int.: Benedict Cumberbatch, Olivia Colman. La nueva versión de la película La guerra de los Rose (1989), basada en la novela de Warren Adler, destapa lo que hay debajo de una supuesta pareja ideal. Sus vidas perfectas -carreras exitosas, matrimonio amoroso, excelentes hijos- saltan por los aires cuando supura el polvorín de resentimiento que ocultan.

Vídeo YouTube

'Sin oxígeno', un angustioso thriller en el fondo del mar

Thriller. Dirección: Alex Parkinson. Int.: Woody Harrelson, Simu Liu, Finn Cole. Esta cinta cargada de adrenalina narra la increíble historia real de un buzo profesional que, tras un extraño accidente, queda atrapado en el fondo del Mar del Norte. Con tan solo 10 minutos de oxígeno, deberá sobrevivir a 90 metros de profundidad mientras sus compañeros en la superficie hacen lo posible por rescatarlo con vida.



Vídeo YouTube

'Amor en cuatro letras', el poder infinito del destino

Drama. Dirección: Polly Steele. Int.: Pierce Brosnan, Helena Bonham Carter, Gabriel Byrne. Nicholas e Isabel se conocen en la adolescencia y crean un vínculo profundo que parece irrompible. Sin embargo, la vida los separa abruptamente: él afronta la crisis espiritual de su padre, y ella es enviada lejos tras una tragedia familiar. Años después, guiados por recuerdos y señales inexplicables, sus caminos vuelven a cruzarse, poniendo a prueba su amor.

Vídeo YouTube