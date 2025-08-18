La deliciosa receta que cada vez más gente copia para preparar una tarta de café rica en proteína: no necesita horno

Cuidar la alimentación es uno de los temas que más preocupa a día de hoy. Una dieta rica y variada es buena no solo para conseguir avances físicos, sino para sentirse mejor con uno mismo y estar más sano.

Por ello muchas personas, sobre todo las que van periódicamente al gimnasio, optan por tomar suplementos y proteínas. Esta es una buena opción, pero no es necesaria si se cubren las necesidades proteicas mediante otras fuentes naturales. Dejar claro que todo depende de las necesidades alimenticias de cada uno.

El pollo, el pescado, la leche, los huevos o las legumbres son algunas de las mejores, pero también se puede disfrutar con un postre cargado de esa proteína fundamental para la síntesis muscular, regeneración de tejidos o mantenimiento de la masa corporal.

El pastel helado

En el verano apetece mucho algo fresco y ligero, por lo que a veces un postre helado es la mejor opción. Esta receta de tarta helada de café con proteínas es una opción ideal para aquellos que quieren un complemento a sus rutinas de deporte.

La base de esta receta es muy similar al de un tiramisú: montar por capas galleta, crema, café, crema y espolvorear con algo de cacao.

Ingredientes

Café frío concentrado: 100 ml (media taza)

Proteína en polvo (suero de leche preferiblemente): 30 g

Bebida vegetal: 100 ml (½ taza)

Endulzante: al gusto (2–3 cucharaditas)

Yogur griego natural: 200 g (1 taza)

Galletas integrales: 100 g (unas 8–10 galletas)

Paso a paso

No puede ser más sencillo. Lo primero es triturar las galletas integrales y extenderlas en un molde. Luego se hace una mezcla con el yogur, la leche, el café frío y la proteína. Se vierte por encima y se lleva al congelador al menos dos horas, aunque si se queda una noche quedará mejor.

Beneficios

Cada uno de los ingredientes aporta distintos beneficios:

El café cuenta con antioxidantes y estimula el sistema nervioso central.

cuenta con antioxidantes y estimula el sistema nervioso central. La proteína favorece la recuperación muscular tras el ejercicio.

favorece la recuperación muscular tras el ejercicio. El yogur griego está repleto de probióticos para mejorar la salud digestiva.

está repleto de probióticos para mejorar la salud digestiva. Las galletas digestivas son ricas en fibra y aportan energía.

son ricas en fibra y aportan energía. Bebida vegetal da un plus de calcio y vitaminas.