Un sofrito muy sencillo: la sabrosa cena que se preparar en menos de 10 minutos con solo 4 ingredientes

En verano no apetece pringarse en la cocina encendiendo los fuegos o el horno para preparar algo de cena. Es por ello que el tiempo que se pueda ahorrar uno es muy valioso. Con esta receta, que ha compartido el perfil de TikTok de @tasti_iri, se consigue en solo 10 minutos un plato delicioso que se puede tomar o bien caliente o algo más fresco.

Además, este plato se puede preparar con cosas que siempre hay por casa. Lo único que hay que hacer es una especie de sofrito que se puede tomar directamente acompañado de pan, usar como relleno de empanadas o para darle un toque a la pasta.

Un antojo de verano

Lo malo de este plato es que por la noche puede ser un tanto pesado y puede generar acidez, pero hasta para eso tenemos solución.

Ingredientes

4 tomates

2 huevos

Aceite de oliva VE

1/2 cebolla

1 trozo de pimiento rojo

Queso rallado

Ralladura de zanahoria

Especias

Lo único que hay que hacer es poner los tomates cortados en una sartén con aceite y añadir la cebolla y el pimiento cortado en trozos muy pequeños. Tapalos y espera que el vapor lo cocine todo. Pasados unos minutos verás que la piel del tomate se desprende fácilmente, retirala.

Luego machaca los tomates con un tenedor e incorpora la zanahoria rallada, esto hará que el dulzor neutralice parte de la acidez que puede dar el sofrito pero sin cambiar el sabor.

Echa las especias al gusto junto al queso rallado y mezcla bien. Ahora solo hay que poner dos huevos y cocina dos minutos más con la tapa.

@tasty_iri IDEA DE COMIDA EN 10 MINUTOS ? ??4 -5 tomates ??2 huevos ??Aceite de oliva VE ??1/2 cebolla ??1 trozo de pimiento rojo ??Queso rallado ??Especias #receta #comidasaludable #huevos #tomate #recetasaludable #comida #cenasaludable ? original sound - tasty_iri