Parece sacado de Disney, pero está en España: el castillo de cuento perfecto para una escapada de fin de semana que se puede visitar

Vistas que cortan la respiración, paseos únicos por lo que parece una escena de cuento y una de las fortalezas más impresionantes que se puede encontrar en Andalucía. Se trata del castillo de Almodóvar del Río y su arquitectura emblemática ha hecho que se le llegue a comparar con un castillo salido de Disney con altos torreones, murallas y un entorno natural perfectamente conservado.

Esta joya, que se encuentra a 30 kilómetros de Córdoba, fue construida en época andalusí, aunque luego fue reconstruido en el siglo XIV y más tarde se restauró dando lugar a una de las construcciones mejor conservadas de este periodo en España.

Almodóvar del Río

Puede que Almodóvar del Río no cuente con una zona de costa, pero seguro que no la necesita. Este rincón de Andalucía está muy próximo al embalse de la Breña, el más grande de la región, y es perfecto para todo aquel que quiera realizar deportes acuáticos en su visita o bañarse en su playa fluvial.

Si lo que se busca es descubrir los encantos de un pueblo medieval, que conserva la esencia de un pueblo blanco, estás de suerte. A las faldas del monte del castillo se encuentra un entramado de calles empedradas, plazas tranquilas y un ambiente que enamora. Los cucos, gentilicio de sus habitantes, te mostrarán una hospitalidad con la que te sentirás como en casa.

Cuenta con monumentos como la Iglesia de la Inmaculada Concepción, la Ermita del Rosario y San Sebastián, la Casa Señorial de los Natera o el antiguo Ayuntamiento. Todos merecen una visita, aunque es mejor hacerla para que coincida con una de sus muchas jornadas medievales.

Su castillo

Regresando a su mayor atractivo, el castillo de Almodóvar del Río cuenta con rincones como los calabozos, los salones nobles, las almenas o la torre del homenaje, perfectas para una excursión con guía o sin ella. Para los que quieran darle un toque más a la experiencia se podrá optar por visitas teatralizadas que te sumergirán en otra época.

Se podrá acceder a todas las estancias, salvo al palacio Neogótico que es una zona residencial privada. Actualmente, desde el 2001, el castillo es propiedad de Miguel Ángel de Solís y Martínez Campos, XI marqués de la Motilla.

Horarios y precios de verano

Lunes a viernes. 9:00h a 15:30h

Fines de semana y festivos. 11:00h a 20:00h

Adultos (14 a 64 años). 10,00 euros

Niños (5 a 13 años). 6,00 euros

Estudiantes, pensionistas +65 años y discapacitados. 8,50 euros

Niños Carnet de la Banda (5 a 13 años). Gratis

Las visitas teatralizadas tienen otro horario en verano solo haciéndose en horario de 12.00 a 17.00 con un precio de 15 euros los adultos y 11 los niños.