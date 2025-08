El arroz de caldero, un plato delicioso de la Región de Murcia que "da una paliza a la tradicional paella valenciana"

La gastronomía española es una de las más populares por sus icónicas recetas, pero la que es más conocida a nivel internacional es sin duda la paella valenciana. Un plato muy tradicional de la cocina del Mediterráneo que ha sido durante años un reclamo para turistas de todas partes y en 2021 inició los trámites para convertirse en un Bien de Interés Cultural.

Como a todo le salen competidores y un polémico hilo de X (antes Twiiter) compartido por el usuario @javilop ha compartido varias recetas y maneras de hacer el arroz que "dan una paliza a la tradicional paella valenciana", se puede leer en su publicación.

El caldero del Mar Menor

La segunda en salir fue la del caldero del Mar Menor, la que es su "forma favorita de comer arroz". Se añade en la publicación que "sentirás tu boca la explosión del sabor de la fusión entre la ñora y el pescado de roca".

2. Caldero del Mar Menor (Murcia)



Mi forma favorita de comer arroz, no os voy a engañar.



Sentirás en tu boca la explosión del sabor de la fusión entre la ñora y el pescado de roca.



Degústalo en? CB Náutico de Los Alcázares o en El Mosqui, Cabo Palos.



Hay muchos platos en esta Región del sureste de la Península, pero el caldero es la joya de la corona. Se suele consumir principalmente en municipios de costa como Cartagena, San Javier o La Unión, ya que es una receta creada por pescadores que empleaban una olla (caldero) para hacer el arroz y servían por separado el pescado (mújol, dorada, gallina o lubina).

Hay muchos restaurantes que ofrecen este plato, pero la mejor manera de comerlo es un día de domingo en casa con familia o amigos. No requiere mucho, solo algo de paciencia.

Ingredientes

1 kg de morralla

1 dorada

1 cucharada de pimentón

4 ñoras

1 cabeza de ajos

240 g de arroz

540 g de caldo de pescado

Sal, perejil y alioli (casero mejor)

3 cucharadas de aceite de oliva

Paso a paso

Se empieza por preparar el agua para hervir la morralla bien limpia, ese pescado pequeño y barato que se puede encontrar en cualquier pescadería. Se echa sal y se deja que se vaya haciendo. Lo que se busca con esto es que el agua coja el sabor del pescado, por lo que no es necesario que llegue a hervir muy fuerte. Se retira la morralla una vez terminada la fumet.

A la vez se prepara una sartén o cazuela y se pone el aceite a calentar a fuego no muy fuerte para dorar los gajos de ajo sin pelar. Cuando ya tengan ese color dorado se baja el fuego y se añaden las ñoras. Todo esto con mucho cuidado de que no se queme para no estropear el caldo.

Se dan unas vueltas en sartén y se echan al mortero junto con los ajos para picarlo todo muy bien y se vuelve a echar a la cazuela con pimentón, se remueve y se echa al agua con del pescado, todo esto teniendo mucho cuidado de que no se queme, si hay que bajar el fuego se baja.

Se sigue cociendo todo junto a fuego medio unos 8 minutos y se baja el fuego para dejarlo otros 5 minutos.

Para preparar el arroz lo echamos en una sartén profunda con aceite caliente para que tome algo de sabor aceite. Poco a poco añade el caldo de pescado colado (hay que reservar un poco por si luego se necesita más). Dejamos cocer el arroz unos 20 minutos: 10 a fuego fuerte, y luego otros 10 a fuego lento.

En los últimos 10 minutos se echa en medallones la dorada al arroz para que se cuezan, con 8 minutos bastará. Luego solo hay que retirarlos y servir por separado. Es mejor dejar reposar un poco el arroz para que absorba más el sabor de la fumet casera.