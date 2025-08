Pide que le cambien un aperitivo que "ya estaba pinchado" y no da crédito a lo que le trae la camarera: "He ido a reclamar"

En España hay cultura de bares y es normal que cuando llega el buen tiempo se aproveche para salir con los amigos y disfrutar en una terraza. En buena parte de nuestro país está la costumbre de la tapa de aperitivo. Se trata de una tapa que viene con la consumición y varía de tamaño dependiendo de lo que se haya pedido para beber.

No se trata de una obligación para el establecimiento, pero muchos lo usan como reclamo para que el cliente se sienta satisfecho y vuelva. Sin embargo, en una ciudad en la que todos los locales dan una tapa, como es por ejemplo Madrid, aquellos que no la ofrecen se sienten obligados y pueden recurrir a lo primero que tengan a mano.

"Nos han puesto el aperitivo de otra persona"

Ha sido el caso de un cliente que, gracias a la cuenta de @soycamarero, ha compartido su desastrosa experiencia. "Hoy domingo he ido a tomar unas cañas", comienza su reseña en Google.

"Nos han puesto el aperitivo de otra persona. Lo sé porque tenía en el plato palillos partidos y la carne fría y un poco pinchada", seguía mostrando su desconcierto inicial ante una tapa no solicitada, sí, pero que ya había sido manipulada por otro cliente.

La solución

Ante esta situación el cliente fue a reclamarle en privado a la camarera suponiendo que había sido un error desafortunado. Lo que pasó a continuación lo dejó sin palabras: "Cojen, lo calientan, me quitan los palillos y me dan el mismo plato con muy mala cara", expuso.

Las respuestas en redes han traído muchas historias y anécdotas desde un hueso de oliva en una paella, cera en tartas, bolitas de queso hechas con el queso que los comensales del día anterior se dejaban... Todas ellas cargadas de un cierto toque de humor: "Mi madre decía que no se tiraba nada de comida", expuso una usuaria. Otra afirmaba que "recolectar aperitivos es muy normal. Eso sí, hay que tener cuidado de que no hayan sido mordido o manipulado. Y sobre todo, no hacerlo delante de los clientes".

Otros le daban la solución de que si no quería que le pasara eso que pagara por los aperitivos.