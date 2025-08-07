Películas para ver este fin de semana: 'Uno equis dos', 'Karate Kid: Legends', 'Los futbolísimos 2' e 'Indomables'

Paco León y Raúl Tejón protagonizan Uno equis dos, la película española que recomienda nuestro crítico, Andrés Arconada. Compite este fin de semana en la cartelera con el regreso de Jackie Chan en Karate Kid: Legends. Los futbolísimos 2 e Indomables son otros de los estrenos que llegan a las salas de cine.

'Karate Kid: Legends', el sucesor de Jackie Chan

Acción. Dirección: Jonathan Entwistle. Int.: Jackie Chan y Ralph Macchio, Ben Wang. La película reúne a los icónicos maestros de las artes marciales de una de las producciones más queridas de todos los tiempos, para contar una historia completamente nueva llena de acción y emoción. El hilo conductor es la preparación del joven Li, que ha puesto su objetivo en una competición de kárate.

'Los futbolísimos 2' ficha a Arturo Valls y Miguel Á. Muñoz

Comedia. Dirección: Miguel Ángel Lamata. Int.: Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, Arturo Valls, Miguel Ángel Muñoz. La cinta continúa las emocionantes aventuras de un grupo de jóvenes futbolistas que, además de jugar, deben resolver misterios que fortalecen su amistad y trabajo en equipo. La cinta, con el sobrenombre de El misterio del tesoro pirata, cuenta con los fichajes de Arturo Valls y Miguel Ángel Muñoz.

'Indomables', Jacob Elordi vuelve con un drama romántico

Drama. Dirección: Daniel Minahan. Int.: Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi, Diego Calva. Muriel y su marido Lee comienzan una nueva vida en California cuando él regresa de la guerra de Corea. Pero su nueva estabilidad se ve alterada por la llegada del carismático hermano de Lee, Julius, un jugador caprichoso con un pasado secreto. Rápidamente se forma un peligroso triángulo amoroso mientras ella lucha por recuperar su libertad individual.

