El truco que lo cambia todo del chef Ferran Adrià para que cualquiera pueda cocinar mejor: "No sé por qué"

En España hay grandes referentes de la gastronomía a nivel internacional, solo hay que ver los numerosos programas dedicados a demostrar el talento entre fogones. Sin embargo, uno de los más cualificados de todos es el chef Ferran Adrià.

Una práctica a "ojo"

El creador de El Bulli es uno de los exponentes más rompedores que trabaja entre los fogones. Además, siempre que acude a alguna entrevista comparte algunos de sus consejos, como fue el caso de la que protagonizó para la TV3 en Col·lapse.

En esta ocasión fue su perplejidad ante una práctica muy extendida en nuestro país: la costumbre de no pasar los ingredientes y hacerlo todo a ojo. Desde su punto de vista esto es un problema y hace que el resultado de los platos que con tanto cariño se preparan sea muy inferior al que debería.

No pasa con los dulces

"Cuando la gente hace pastelería siempre pesa los ingredientes, pero cuando hace salado no. Y no sé por qué. Pongo un ejemplo. Un sofrito no es una cebolla y dos tomates, son cien gramos de cebolla y ochenta de tomate", explicó de esta manera lo que muchos pasan por alto: la precisión.

En la repostería es fundamental que haya la cantidad justa de cada ingrediente. Si falta uno de ellos o se improvisa, por muy creativo que seas, lo más seguro es que quede una "reconstrucción" del plato que realmente se quería preparar.

Aquí tienen lugar una serie de reacciones químicas que requieren ser concretas para que el resultado sea el esperado.

Los platos salados

Fuera de estos platos es cierto que se permite algo más de libertad. Sin embargo, cuando se trabaja de manera profesional para garantizar siempre el mismo resultado de un plato se debe trabajar con la misma cantidad.

Esto explica que en el sitio al que vas a desayunar cerca de tu lugar de trabajo no siempre salga igual el pincho de tortilla. Adrià incide en que no todos los pimientos o cebollas son iguales y las variaciones más mínimas pueden alterar el resultado.