José Andrés, chef español, lo deja bien claro: "Es realmente fácil. Es como una paella, pero sin arroz"

En España hay una gran variedad de platos icónicos cuya fama les ha hecho traspasar las fronteras. Sin embargo, pocos son tan populares y representativos de la gastronomía como la paella valenciana. Aunque también es cierto que en la Comunidad Valenciana se prepara un plato similar con mucho sabor y algo más sencillo para los que no dan con el punto del arroz.

A fondo

Se trata de la fideuá y el chef José Andrés ha puesto ahora esta receta en el centro del foco animando a todos los principiantes a atreverse con este plato tan mítico y sabroso que se hace con fideos.

Fue en su programa de Vamos a cocinar con José Andrés donde el internacional chef dio un consejo que aún vale para preparar la fideuá. Y es que es "realmente fácil para animarse a cocinar, es como una paella, pero, simplemente, sin arroz, con fideos".

El cocinero explica que este tipo de pasta que se emplea para la fideuá no se pasa, por lo que no es tan complicado pillarle el punto como al arroz. Es cierto que si se está mucho tiempo cocinando o si hay mucho caldo no tendrá el mismo resultado, pero siguiendo unos pasos sencillos puedes parecer un maestro en la cocina.

Elegir los ingredientes

Aquí no hay discusión y el chef José Andrés deja claro que se deben escoger los fideos que lleven la etiqueta de fideuá clásicos: los que tienen un tamaño de un centímetro aproximadamente y un agujero en el interior.

Los trucos para la mejor fideuá

Puede parecer que no tiene mucho misterio, pero hay que saber hacerlo bien. Hay una serie de trucos que se deben usar para que el sabor, la textura y sobre todo el "socarrat" queden perfectos.

Un caldo casero . Es el 80% del sabor del plato, por lo que merece la pena hacer esta fumet casera para que concentre bien el sabor del pescado de roca.

. Es el 80% del sabor del plato, por lo que merece la pena hacer esta fumet casera para que concentre bien el sabor del pescado de roca. Lo justo de caldo . No se quiere hacer fideos melosos. La verdadera fideuá no lleva caldo como tal. Por ello se debe usar dos partes de caldo por 1 de fideos, aunque esto dependerá del grosor de los fideos.

. No se quiere hacer fideos melosos. La verdadera fideuá no lleva caldo como tal. Por ello se debe usar dos partes de caldo por 1 de fideos, aunque esto dependerá del grosor de los fideos. El sofrito sin excesos . No se puede hacer un sofrito con mil cosas. Aquí menos es más. Incorpora ajo picado, tomate rallado y pimentón dulce. Sofríelo bien para que suelte toda su esencia.

. No se puede hacer un sofrito con mil cosas. Aquí menos es más. Incorpora ajo picado, tomate rallado y pimentón dulce. Sofríelo bien para que suelte toda su esencia. No se remueve . El mismo proceso que con la paella. Se distribuye bien la fideuá, se nivela y no se toca. Esto va a hacer que se consiga ese "socarrat" en el fondo tan delicioso.

. El mismo proceso que con la paella. Se distribuye bien la fideuá, se nivela y no se toca. Esto va a hacer que se consiga ese "socarrat" en el fondo tan delicioso. Que repose. Aquí la paciencia vuelve a ser clave. Cuando el caldo ya se haya consumido se apaga el fuego dejándolos reposar 5 minutos tapados con un paño. De esta manera el fideo terminará de absorber todo el sabor.

La historia del plato

José Andrés también aprovechó este espacio para hacer la receta y contar su orígen en Gandía, Comunidad Valenciana. Su historia se remonta a más de 100 años.

La tradición cuenta que la primera fideuá fue creada en un barco pesquero. Fue el resultado de una falta de previsión cuando los marineros se quedaron sin arroz.

Estos estaban acostumbrados a hacer guisos de pescado con arroz a bordo, pero al no tener decidieron improvisar. Con un puñado de fideos el cocinero se las arregló para cocinar en la misma paella en la que se cocinaba el arroz.

No tardó en popularizarse como un recordatorio de la tradición marinera de la zona y esta fideuá es ya un símbolo en la gastronomía de Valencia.